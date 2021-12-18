2021台中好聖誕明登場　主燈「阿尼斯特」搶先看

「 2021 台中好聖誕」，台中市政府民政局以公益、家庭為主題，明 (19) 日至 24 日將在台灣大道市政大樓府前廣場盛大登場。主燈由象徵「予愛同在」的八米高充氣雕塑聖誕樹、台中在地原創角色藝行公仔誠實君「阿尼斯特」，及家族成員攜手照耀市府廣場，讓大小朋友近距離擁抱，感受幸福氛圍。民政局 (17) 晚成功完成試點燈，熱情邀請市民歡慶明晚點燈晚會，一同迎接充滿愛的聖誕佳節。

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民政局長吳世瑋表示，受到疫情影響，民眾大幅減少與親友間的相聚機會，市府此次與台中市各教會通力打造「 2021 台中好聖誕」，以「予愛同在」為活動主軸，強調「家」的概念，期許在歲末的美好佳節，重拾愛與關懷的力量，讓所在的城市及所愛的家，能透過「好聖誕 - 發生好事的聖誕節」，傳遞更多愛與祝福的能量。

吳世瑋指出， 2020 年府前廣場有 1000 位聖誕老公公齊唱耶誕詩歌，今年 12 月 24 日市府將邀集 1001 位聖誕老公公與市民朋友齊唱平安夜，並步行至百貨商場報佳音，分送祝福；而活動期間府前廣場同時設置數十攤文創公益市集，各攤位將撥出 20% 的營業額捐贈給關懷弱勢的社福團體，一起做公益，將溫暖的愛心送到需要的族群與角落。

民政局透露，活動展期也邀請許多青年團體在現場的大小舞台演出；現場還有闖關連線兌兌活動，完成連線便可至服務台兌換摸彩券，有機會抽中價值近 4 萬元的 iPHONE 13 pro 256G ，相關活動獎項將會在 12 月 24 日平安夜當晚抽出幸運兒，活動內容精采豐富。