2021台中好聖誕明登場　主燈「阿尼斯特」搶先看

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民政局長吳世瑋表示，受到疫情影響，民眾大幅減少與親友間的相聚機會，市府此次與台中市各教會通力打造「2021台中好聖誕」，以「予愛同在」為活動主軸，強調「家」的概念，期許在歲末的美好佳節，重拾愛與關懷的力量，讓所在的城市及所愛的家，能透過「好聖誕-發生好事的聖誕節」，傳遞更多愛與祝福的能量。
吳世瑋指出，2020年府前廣場有1000位聖誕老公公齊唱耶誕詩歌，今年12月24日市府將邀集1001位聖誕老公公與市民朋友齊唱平安夜，並步行至百貨商場報佳音，分送祝福；而活動期間府前廣場同時設置數十攤文創公益市集，各攤位將撥出20%的營業額捐贈給關懷弱勢的社福團體，一起做公益，將溫暖的愛心送到需要的族群與角落。
民政局透露，活動展期也邀請許多青年團體在現場的大小舞台演出；現場還有闖關連線兌兌活動，完成連線便可至服務台兌換摸彩券，有機會抽中價值近4萬元的iPHONE 13 pro 256G，相關活動獎項將會在12月24日平安夜當晚抽出幸運兒，活動內容精采豐富。
民政局表示，今年台中好聖誕要讓市民感受大家庭的幸福溫暖氛圍，現場除主燈氣雕塑聖誕樹和藝術公仔誠實君「阿尼斯特」外，還有家族成員黏踢踢、小妞、Muscle girl、Pico、咖哩妹、矮P和羅斯特等造景燈箱，每個燈箱並標示各成員的不同個性、興趣、喜愛物品或口頭禪，打造溫馨的親子樂園，歡迎市民一起來同樂。