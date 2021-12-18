巷仔內／好棋又下到輸　侯友宜淪戰犯、朱立倫成跛腳主席

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朱立倫9月底就任國民黨主席，在歷經罷免台中基進黨立委陳柏惟一戰勝利後，國民黨氣勢大振，面對與民生議題息息相關的反萊豬、公投綁大選、護藻礁、重啟核四公投，國民黨本應勝券在握，卻因策略錯誤、黨內不團結，再度錯失一吐怨氣的機會。
在策略方面，總統兼民進黨主席蔡英文一開始就把六都縣市長提名權掌握在手中，讓地方諸侯不得不聽話，更是系統性的從上到下推動公投，維持公投熱度；但國民黨方面，明明有14個執政縣市首長，其中不乏人口最多的縣市新北市，但縣市長有的跟黨中央唱反調，有的不表態公投立場，讓話題都圍繞在這些內部紛擾上。
其中，最值得一提的還是侯友宜在公投戰中的態度，已經明顯將與國民黨走向決裂。侯友宜一向與國民黨保持距離，這點不難理解，侯刻意淡化政黨色彩，好爭取中間選民支持，但在公投議題上，儘管被升級為藍綠對決，本質上仍是攸關民生、經濟、能源等問題，與侯友宜一向主張的市政優先，並無扞格，侯卻一直避談公投立場，無法說服支持者。
避談公投立場也就算了，侯友宜還以千字長文抨擊公投搞得像選舉對立，罵到民進黨，也把近日來淒風苦雨在街頭宣傳的朱立倫、戰鬥藍中廣董事長趙少康、前總統馬英九都酸了一頓，實在大可不必。
最離譜的是，在國民黨公投選前之夜，新北市議長蔣根煌為侯友宜緩頰說，其實侯是支持四個都同意的，新北市政府還立即發聲明澄清絕無這麼說，蔣根煌幫侯表態無疑是在公投前夕平息支持者怒火的政治表演，侯大可以一笑置之，甚至是公投後再發文澄清，但卻選擇強硬反駁，再再證明侯的強硬作風，以及要走自己的路的決心。
國民黨從淪為在野黨以來，每每都在上演同樣的戲碼，民進黨明明執政不利，在四大公投案反萊豬、公投綁大選、護藻礁的立場更是昨是今非，但國民黨總是因為不團結、內鬥內耗，也總是有那個「有私心的人」，為了自身利益，不惜犧牲全黨利益，讓民進黨在逆勢中反敗為勝。
在公投戰慘敗後，黨主席得票率未過半的朱立倫，將從弱勢主席變為跛腳主席，叫不動縣市長將成未來推動各項黨務的最大困境，更是問鼎大位的最大阻礙；至於侯友宜在公投戰中缺席、與國民黨反目，未來侯友宜是否與國民黨走向決裂，以及是否將表明不連任、直攻總統大位值得關注。