核四外出外景！民進黨直播節目　連線4縣市長催公投票

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針對三接遷離公投，潘孟安連線時表示，總不能北部用電都要仰賴中、南部供應，執政團隊也已經用外推方式做好藻礁保護，電力供應和環境都可以同時處理好。
林智堅連線時表示，2021年台灣半導體產業產值可能會突破四兆，佔GDP20%，半導體最需要水、電供應穩定，近期他也常常拜訪這些企業，他們都很關心這次的三接公投案。
林右昌表示，他今天早上9點去投票時，基隆有點毛毛雨，氣溫大有點冷。基隆每年都會舉辦核災演練，如果真正發生核災，真的沒地方跑，基隆市一定是首當其衝，世界上其他國家，沒有其他國家把三個核電廠放在首都旁邊，這很不可思議。
針對公投過程出現很多錯假訊息，鄭文燦連線時舉例，這次公投是在對抗假訊息，含有萊劑的牛肉的容許值是經過專家的試驗，包括美國在內100多個國家都採用這個標準，這是國際貿易的標準問題，國民黨卻把這題包裝成食安問題，國民黨自己開放進口萊牛已經9年，也沒有發生食安問題。
新北市民進黨立委羅致政表示，北部地區天氣較冷，一開始投票民眾不多，呼籲大家要全力投出四個不同意。羅致政也趁機介紹板橋知名美食油庫口大腸麵線配香腸、黑豬肉肉圓，這些美食都是使用台灣豬肉製成，羅致政也與主持人黃彩玲、民進黨立委鄭運鵬在節目現場邊吃美食邊討論公投議題。
嘉義縣立委蔡易餘則是出奇招，一邊跑步一邊視訊連線節目。針對國民黨質疑進口美豬可能會影響台灣豬肉價格，蔡易餘則說，養豬業者普遍仍認為，只要做好標示，台灣豬肉還是會比其他國家的豬肉有競爭力。
台南市立委林俊憲連線時表示，台南今天天氣好得不得了，不冷不熱沒太陽，他中午去投票時人不多，請各位年輕朋友下午去投一下，希望台南可以成為全國不同意票比例最高的縣市！
民進黨台中市第二選區候選人林靜儀因為宣傳公投，聲音聽起來十分沙啞，林靜儀說，她的對手顏寬恒主張「四個同意」，但顏的立場矛盾，也不拿正確的資訊來說服民眾。台中有火力發電廠，也有移動污染源、境外汙染源，冬天空污會比較嚴重，三接如果可以多接一點天然氣，讓北部大潭電廠發電滿足北部發電需求，中部的發電當然壓力少一點，也能改善空氣品質。
民進黨立委蘇巧慧和無黨籍立委林昶佐現場連線前立委陳柏惟，林昶佐表示，他和陳柏惟的罷免案，都有很多「死人連署」，顯示連署品質不佳，希望這樣的報復性罷免到他為止；蘇巧慧表示，希望今天公投可以順利結束，之後大家可以全力去支持林昶佐，請民眾也要記得「不同意」罷免林昶佐。
直播現場也玩起快問快答，主持人詢問蘇巧慧和林昶佐，「朱立倫、侯友宜、洪孟楷是否都支持第三天然氣接收站遷移到台北港？」，蘇巧慧和林昶佐都立刻拿出（Ｘ）的牌子搶答。蘇巧慧說，洪孟楷被問到這題的時候，稱自己還在隔離中，避談這個題目，「請問新北的首長和民代，怎麼可能喊出四個都同意？」。