王力宏外遇毀三觀 他守護「王的女人」13年：不讓她受傷
王力宏剛宣布離婚，聲稱是因和妻子對未來沒有共識，所以決定分開生活，豈料17日深夜李靚蕾發布「核彈級爆料毀滅信」，徹底撕開王力宏的真面目，震撼演藝圈之外，同時顛覆大眾三觀。對此，有網友認為，演藝圈「真清流只有伍佰吧」，貼文曝光後引來大票網友認同，但除了伍佰，其實劉德華與老婆朱麗倩堅定的感情，也深受大眾關注，
文／姊妹淘
2021-12-18 17:40:00｜2021-12-18 17:44:14
天王劉德華與老婆朱麗倩結婚13年，育有一女Hanna（劉向蕙）。多年來，劉德華為保護家人隱私，選擇避談妻女，直到早前上節目，竟罕見聊起太太朱麗倩，稱自己從1997年就認定她是終生伴侶。「我們從來不吵架，在一起後，我也沒有想過要跟她（朱麗倩）分開。」
劉德華受邀上陸綜《魯豫有約》，坦承自己吃素6年，主因是受到妻子跟小孩的影響，而太太朱麗倩早已吃素15年以上。劉德華與朱麗倩1986年相識，2008年決定攜手終生，期間他們談戀愛相當保密，朱麗倩也甘願做他背後的女人，多年來任勞任怨，讓劉德華感動表示：「她肯定是更愛我的，但我1997年那時就已經認定她，也告訴自己『不能讓她受到傷害』」。
「我覺得只要你選擇一個人，就是比如我選了妳，就是在一起的那一天往後，就是不要讓妳難過。」劉德華確實履行承諾，婚後小倆口從未大聲吵架，一旦開始有摩擦，他就會用寫信的方式，將不滿寫下交給對方，但他還是小小抱怨了一番，「我老婆從來沒有回信過，我甚至懷疑她有沒有看？」
兩人2008年宣布婚訊至今，從未舉辦過婚禮，被主持人問及「是否會覺得虧欠老婆一個婚禮？」劉德華笑言，自己與朱麗倩在家偶爾會聊到這件事，「我們常常說，要不要做，不做好了，兩個人講一講都覺得很土。」