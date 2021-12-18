美教授「課綱」藏尋寶信息！沒半人讀完 錢放到期末超囧
美國田納西大學查塔努加分校1名教授，為了測試學生會不會閱讀教學大綱，特別在課綱裡藏了有關50美元（折合新台幣約1400元）的尋寶訊息，誰先看到信息，就能依照上面的指示拿到獎勵，輕鬆又簡單，但直到學期結束鈔票都沒人拿走。他自嘲道，這可能代表沒有任何學生認真讀過課綱。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-18 17:58:22
綜合外媒報導，威爾森教授（Kenyon Wilson）學期初時在課綱裡，放了一段文字並附上密碼，第1個看到這項訊息的學生，便可自行去學校的147號置物櫃拿走50美元。
威爾森透露，該堂課共有71名學生選修，為了因應新一波疫情，課程大綱裡增添了新的注意事項，他便藉由這次機會來個隨機測試，想看看學生到底會不會好好把課綱讀過，還在開學第1天時，特別提醒大家務必閱讀。
雖然威爾森認為，50美元一定會被拿走，但當他期末去查看置物櫃時，才發現密碼鎖都沒有被轉動過的痕跡，鈔票也完好如初的放在櫃子裡。
有學生在得知教授曾設計過這場小遊戲後表示，教授的測試方法很有趣，也能讓學生們了解，課程大綱並非完全不重要，既然修了課，還是應該好好把它看完，也期待下次能再有一樣的小活動；威爾森則開玩笑地回應，儘管2022年春季的課綱閱讀次數可能會因此暴增，但他應該是不會再做一樣的事了。