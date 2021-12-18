四大公投皆未過！蔡英文：政府會讓台灣一天比一天更好

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蔡英文說，這次公投過程傳遞了4個明確的訊息， 第一，台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際；第二，台灣人民支持能源轉型，期待穩定供電並維持經濟成長；第三，台灣人民重視生態環保，希望經濟環保雙贏；第四，台灣人民期待公共政策資訊透明，被理性討論。
蔡英文說，這次公投中，也傳達對政府施政的不同意見，民主本來就可以對政府施政有不同想法，政策規劃也應該要聽取不同意見，穩健執政是一貫原則，各種想法都會適當納入政策評估跟規劃，藻礁保育跟食安把關也不會打折扣。
蔡英文說，謝謝賴清德、行政院長蘇貞昌、柯建銘，以及所有執政團隊同仁，這幾個月透過一場場說明會，讓大家了解施政方向，爭取台灣人民支持。這是一個能堅守執政價值，也能和人民溝通的團隊，大家會繼續攜手為台灣打拼下去。
蔡英文表示，她要謝謝公民團體，儘管大家一開始有不同意見，但終究透過溝通討論，找到共識，一起證明台灣的民主是奠基在成熟公民社會之上。
蔡英文說，這次公投說明與辯論，有很多專家學者協助，讓專業問題可以更清楚向社會說明，要謝謝他們。而這一次公投再一次見證，透過民主機制，不同意見可以溝通，人民意志可以凝聚價值選擇，相信當每次台灣面臨挑戰，民主都會是最堅強後盾。
蔡英文提及，眼前還有很多挑戰，政府會繼續努力回報台灣人民期待，謝謝台灣人民，執政團隊會秉持人民託付，繼續全力以赴，讓台灣一天比一天更好。