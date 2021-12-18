王力宏P圖「幸福家庭照」被抓包 網友嘲諷：不愧是才子
王力宏日前宣布和結褵8年的李靚蕾正在申請離婚中，希望外界給予他們空間，無論如何2人永遠都會是家人，而且彼此私生活很簡單、很單純。沒想到李靚蕾昨（17）日深夜發5千字長文指控王力宏根本就是個渣男，不但外遇多位女明星還常常召妓，在娛樂圈投下一顆震撼彈，還有眼尖網友發現王力宏過往時常曬的家庭幸福照根本就是P圖，讓人傻眼。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-18 20:33:14
李靚蕾在文章中透露：「因為你比我大十歲又很希望有很多孩子，一胎接一胎不停的催生，所以我放棄工作和自己個人的人生，一切以你和孩子為中心，我們結婚大部分時間，我不是在備孕，懷孕，就是在產後哺乳育兒，過程中身心都經歷了很多變化，大部分我都是自己獨自面對的。」隨後又說：「孩子們生日缺席，重要節日的缺席。每次一走就幾個月，我看著孩子心碎的哭倒在我懷裡，我的心也碎了，我就發現我一再隱忍只是在給我們女兒們做不好的示範。」
此番言論讓外界相當吃驚，因為王力宏愛家形象深植人心，馬上有大陸網友抓包王力宏曾經發過一張全家福照片，結果經過比對人物、光影等細節後發現，李靚蕾根本就是被P上去的。還有一張王力宏和李靚蕾的簡訊對話，訊息上的時間居然比手機上顯示的時間還要多，最後還有看似家常的煮雞湯的照片，三年前、三年後各發了一次，看起來像是同一鍋雞湯，讓網友嘲諷王力宏不當美編實在太可惜，果然是個才子，連修圖都難不倒他。