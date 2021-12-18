四大公投皆未過！蘇貞昌：謝謝人民對政策堅定支持

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蘇貞昌也說，從公民團體到政黨各方，藉由公投的過程中思辨溝通，大家從各方面來對相關問題提出不同的意見跟各種思量，政府都非常仔細聆聽，會對於有相關疑慮做更周延考慮，且也會努力做到讓所有被質疑或可能發生的問題不發生，「我們會努力把它做到更好，也謝謝這段期間，從不同方面給我們更多指教，讓問題能夠思慮更為完整」。
蘇貞昌說，他要特別對過程中各方不同立場意見的任何個人、團體表示最深的敬意跟感謝，對於這第一次不是跟選人綁在一起，而對這個題目也不一定每一個人都很熟悉，但台灣第一次直接只針對公投題目來進行非常理性仔細各方面的溝通，讓民主更成熟，讓各種問題更理性深入完整討論，這非常值得肯定。
蘇貞昌說，這也是對於上次公投綁大選所產生混亂後，第一次這樣子面對公投舉行投票，大家看這次所有選務工作人員，包括維持秩序的警察，以及各種資源力量所投入的認真努力，讓公投辦得順利圓滿，都要表示敬意。
蘇貞昌說，台灣真的非常不簡單，從威權走到民主也不過是幾十年，現在更是落實民主，並且因為有這麼好的民主環境，大家看到針對問題的討論跟決定，透過公投來產生非常圓滿的結果，政府一定會就這次整個過程及這個明白的結果更謙卑、更努力、更堅定地為人民服務，讓台灣能夠更好，讓人民意志更能實現，還讓方方面面都得到更多的照顧，並且讓台灣不只是更有力，而且也會讓世界更肯定，讓各方面都更美麗。