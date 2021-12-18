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超暖！慈善家攜手萬豪酒店邀育幼院孩童聖誕聚餐

▲主辦單位邀請新上國小合唱團獻聲演出。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.18）
▲主辦單位邀請新上國小合唱團獻聲演出。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.18）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-12-18 20:18:23

聖誕佳節即將來臨，高雄萬豪酒店與慈善餐會發起人孫先生今（18）舉辦「育幼院孩童聖誕聚餐」，邀請紅十字會育幼中心、永安兒童之家的師生們於高雄萬豪酒店9樓豪享自助餐廳提早吃聖誕大餐，不僅有「美時」、「美食」，主辦單位更貼心準備應景的薑餅屋當禮物，同時邀請鄰近的新上國小合唱團獻聲演出，分享歡樂與溫暖，也希望透過此活動拋磚引玉。

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▲高雄萬豪酒店與慈善餐會發起人孫先生舉辦「育幼院孩童聖誕聚餐」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.18）
▲高雄萬豪酒店與慈善餐會發起人孫先生舉辦「育幼院孩童聖誕聚餐」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.18）
聖誕餐會活動發起人孫先生今協同夫人及女兒一同參與盛會，他說，老吾老以及人之老；幼吾幼以及人之幼。在退休後，一直都希望能在有限的能力中回饋社會，因此藉著聖誕節，邀請到近百位育幼院的師生，一起共享「美時」與「美食」。也特別感謝新上國小的老師們，帶領合唱團的同學帶來聽覺上的饗宴。也盼拋磚引玉，鼓勵孩子努力向上。

▲育幼院孩童聖誕聚餐，邀請新上國小合唱團獻聲演出，會後一同開心用餐。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.18）
▲育幼院孩童聖誕聚餐，邀請新上國小合唱團獻聲演出，會後一同開心用餐。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.18）
萬豪酒店總經理韓喬慶表示，孫先生是萬豪酒店的貴賓，一直都熱心公益，因此當孫先生提到想舉辦聖誕餐會，萬豪酒店當然義不容辭，全體員工皆深感榮幸能共襄盛舉。

▲育幼院孩童聖誕聚餐，邀請新上國小合唱團獻聲演出，會後一同開心用餐。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.18）
▲育幼院孩童聖誕聚餐，邀請新上國小合唱團獻聲演出，會後一同開心用餐。（圖／記者陳美嘉攝，2021.12.18）
活動現場氣氛溫馨熱絡，未來將持續辦理相關公益活動，呼應萬豪國際集團五大核心價值之一，即為「感恩回報」，高雄萬豪酒店樂意提供舒適用餐環境及美味餐點，達成孫先生關懷弱勢的美意，讓院童有美好耶誕回憶，體現萬豪的企業精神，增添社會暖心善舉。

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