「農來有藝市」今、明登場 邀請民眾體驗社區工藝之美

行政院農委會水保局及國立台灣工藝研究發展中心，今、明兩天在台中勤美綠園道舉辦「農來有藝市」活動，來自全台37個社區工藝、農特產及文創團體齊聚一堂，展售藺草編織品、藍染飾物與原民編織物等取之自然，手作的台灣工藝與農特產品。耶誕節將屆，水保局副局長林長立，邀請民眾前往選購耶誕禮物，一同用行動支持台灣優質農村產業。





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「農來有藝市-青村集市」今天下午登場，台灣工藝研究發展中心主任張仁吉、水土保持局副局長林長立等人參與開幕儀式，主舞台呼應社區工藝主題，特別以藍染做為設計元素，並邀來原住民熱情有勁舞蹈開場。之後，與會貴賓一起以植物拓染製作出「農來有藝市」字樣，為為期2天的活動揭開序幕，適逢假日，吸引如潮民眾廼街購物。





▲「農來有藝市」今、明登場，來自全台37個社區工藝與文創團體參加展售， 耶誕節將屆，邀請民眾迺街採購做為耶誕節禮物。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.18)

台灣工藝研究發展中心主任張仁吉說，自2014年開始工藝中心與水土保局攜手推動農村、社區等地方產業創生，迄今已輔導149個工藝社區，結合在地素材與特色，導入現代設計元素，發展諸如陶藝、磚藝、竹編、杮染、月桃編織、藺草編織、春仔花等各種各樣的地方工藝。





▲與會貴賓一起以植物拓染製作出「農來有藝市」字樣，為為期2天的活動揭開序幕。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.18)

張仁吉表示，地方特色差異，造就獨具競爭力，而在地元素、在地文化、在地人創造在地驕傲，正是社區工藝輔植的關鍵角色。在「農來有藝市—青村集市」中，諸如編織、染布、陶藝磚窯、木竹漆等社區工藝，各具特色，透過工藝創作者與民眾在市集的互動與工藝體驗活動，傳達手作的溫度與感動。





水土保持局副局長林長立表示，水土保持局推動農村再生，持續致力於農村工藝之傳承與推廣，藉由此次活動來宣傳疫後期間農遊券的使用，在現場有山守現優質農村好物供民眾選購，也規劃消費滿千集點活動，還可以參加農遊券三重抽，準備數千份農村好禮，邀請民眾一同用行動支持台灣優質農村產業。















