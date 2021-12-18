不同意票比例達六成　陳其邁、黃偉哲說話了

今（18）日的開票結果，四個公投案都沒有通過，台南、高雄的不同意票都開出亮眼的成績，其中高雄投票率超過四成，不同意票比例就達六成，高雄在不同意票與同意票的差距，全國最多，高雄市長陳其邁說，這代表民眾支持目前台灣前進的方向，拒絕走回頭路；台南市長黃偉哲則感謝民眾展現意志，表達他們的意願。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-18 20:25:30｜2021-12-18 21:15:11
台南市長黃偉哲表示，公民投票的珍貴，在於對事不對人的投票中，展現人民的意志，不管投票與不投票，投同意票與不同意票，都是人民意志的表達。我們守護民主的價值，也感謝民眾展現的意志，那表達他們的意願，我們希望台灣繼續向前行，大家一起來珍視守護我們的自由與民主與公民投票。
高雄市長陳其邁則指出，四個公投案的投票結果，就是對於當前政府政策，在希望帶領台灣產業走向國際、推動台灣能源轉型並兼顧區域均衡、非核家園以及追求台灣民主深化等四個方向，進行公民複決，也就是再一次的決定，根據這個公民複決的結果，我們支持總統和行政院加速推動政策的腳步，厚植台灣在國際社會的競爭力，在高雄產業轉型的關鍵時刻上，「我們堅定信心、大步前進」。
陳其邁認為，台灣人民理性平靜的表達自己對公共議題的定見，是公民投票制度在台灣民主政治中日益成熟的表現，這個民主發展成就，值得珍惜，我們也有責任用積極的態度、前進的腳步，來回應公民複決的民意選擇，「讓我們大家繼續為更好的高雄 、更好的台灣、更好的生活，一起攜手努力」。