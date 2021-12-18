中二不同意大勝 林靜儀：別再以為吃了炒米粉就會投給你
基進黨前立委陳柏惟在臉書貼出中二選區公投新進度，目前不同意票全勝。民進黨候選人林靜儀指出，從公投結果可以得知，台灣已走向成熟的民主社會，把政策背景、思考方向、最終影響論述清楚，選民會支持的。她強調中二正在改變：「別再以為選民吃了炒米粉、拿了小禮物就會投票給你。」
記者顏幸如/台中報導
2021-12-18 20:39:17
陳柏惟雖強調目前選票尚未全部開完，但也表示「謝謝全台灣有智慧、有行動力的台灣公民，不論你投同意或不同意，都讓執政黨知道有人相挺，也有人不滿意，相信投票的結果，每一票都會讓執政黨放在心上。」他也感謝中二選區的公民們，指投票率相當高，接下來請大家繼續關心1月9日的補選與罷免案。
即使民進黨內認為，公投結果對中二立委補選影響不大，但外界仍認為有指標作用，綠營支持者信心大增。
民進黨候選人林靜儀認為，公投開票結果象徵台灣走向更成熟的民主社會。她表示根據一個月前和最近的投票意向民調、今天的公投結果，很明確的告訴政黨，將政策背景、思考方向、最終帶來影響論述清楚，選民會支持的。
林靜儀說：「不要以為選民吃了炒米粉、拿了小禮物就會投票給你，國會議員必須說明自己對國家政策的想法、對全球議題的了解、以及未來願景是什麼。」她並批評顏寬恒，只表態同意四個公投，卻從沒說清楚反三接、同意重啟核四帶來的後果是什麼、該如何改變或解決。
林靜儀呼籲支持者莫因公投結果而鬆懈，她指國民黨在中二的基本盤只和顏家部份重疊，「對手的基本盤比國民黨的更紮實，希望大家持續關心我和對手的政策辯論。三個星期後，所有年輕人回來投票，改變家鄉、讓家鄉有不一樣的面貌。」