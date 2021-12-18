企業女壘頒獎典禮　柯夏愛獲MVP

我是廣告 請繼續往下閱讀
總冠軍賽MVP則是由嘉南鷹何欹璠拿下，她在10年前參加陽帆與豆花妹主持的《打擊出去》節目，最後完成挑戰，拿下10萬元，陽帆笑說：「她以前就很可愛，現在就更可愛了，沒想到當時她來上節目，拿下10萬元後，節目就停了。」玩笑一開，也讓現場氣氛十分熱烈。
李思詩蟬聯全壘打、打點雙冠后，她說：「今年投手控球都不錯，球種也很多元，比賽也越來越精彩。」
此外，新北凱撒翁子晴拿下最佳投手，台北臺產林盈馨拿下三振后，張嘉芸鑿是榮膺盜壘后寶座。
1. 最佳投手:翁子晴 (新北凱撒)
2. 勝投王:柯夏愛 (福添福嘉南鷹)
3. 打擊王:陳詩婷(新世紀黃蜂)
4. 全壘打王:李思詩(福添福嘉南鷹)
5. 打點王:李思詩(福添福嘉南鷹)
6. 盜壘王:張嘉芸(福添福嘉南鷹)
7. 三振王:林盈馨 (台北臺產)
8. 最佳選手:各守備位置
l 投手:翁子晴 (新北凱撒)
l 捕手:陳詩婷(新世紀黃蜂)
l DP:江慧娟(福添福嘉南鷹)
l 一壘手:林志霙(福添福嘉南鷹)
l 二壘手:楊依婷(福添福嘉南鷹)
l 三壘手:何欹璠(福添福嘉南鷹)
l 游擊手:蘇奕璇(新北凱撒)
l 外野手:沈嘉玟(新世紀黃蜂隊)、張嘉芸(福添福嘉南鷹)、陳家宜(新北凱撒)
9. 內野金手套美技獎:楊安琪(新北凱撒)
10. 外野金手套美技獎:林沛昀(台北臺產)
11. 年度季軍:新北凱撒
12. 年度亞軍:新世紀黃蜂
13. 總冠軍:福添福嘉南鷹
14. 最佳總教練獎:曾信彰(福添福嘉南鷹)
15. 最佳教練獎:江紫菱(福添福嘉南鷹)
16. 冠軍 MVP:何欹璠(福添福嘉南鷹)
17. 年度 MVP:柯夏愛 (福添福嘉南鷹)