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企業女壘頒獎典禮　柯夏愛獲MVP

▲企業女子壘球聯賽頒獎典禮。（女壘協會提供）
▲企業女子壘球聯賽頒獎典禮。（女壘協會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-12-18 20:40:07

全力以赴！邁入第六年的2021企業女子壘球聯賽，今天舉行頒獎典禮，年度冠軍由福添福嘉南鷹奪下，年度亞軍則是新世紀黃蜂，新北凱撒勇士排名第三，而年度個人獎項部分，柯夏愛榮獲勝投、MVP殊榮，新世紀黃蜂黃詩婷打擊、打點雙冠后，以及最佳選手捕手為最大贏家。

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柯夏愛今年是在U18世界盃表現出色，並且率領中華女壘拿下銀牌，最後經由選考委員決定，她也拿下年度MVP，她也特別錄製影片感謝福添福基金會、陳任邦理事長，林昆漢副理事長，以及領隊陽帆等支持，最後她也感謝有企業女子壘球聯賽這個舞台，才讓更多人的努力可以被看見。

總冠軍賽MVP則是由嘉南鷹何欹璠拿下，她在10年前參加陽帆與豆花妹主持的《打擊出去》節目，最後完成挑戰，拿下10萬元，陽帆笑說：「她以前就很可愛，現在就更可愛了，沒想到當時她來上節目，拿下10萬元後，節目就停了。」玩笑一開，也讓現場氣氛十分熱烈。

李思詩蟬聯全壘打、打點雙冠后，她說：「今年投手控球都不錯，球種也很多元，比賽也越來越精彩。」

此外，新北凱撒翁子晴拿下最佳投手，台北臺產林盈馨拿下三振后，張嘉芸鑿是榮膺盜壘后寶座。


1. 最佳投手:翁子晴 (新北凱撒) 

2. 勝投王:柯夏愛 (福添福嘉南鷹)  

3. 打擊王:陳詩婷(新世紀黃蜂)

4. 全壘打王:李思詩(福添福嘉南鷹)

5. 打點王:李思詩(福添福嘉南鷹)  

6. 盜壘王:張嘉芸(福添福嘉南鷹) 

7. 三振王:林盈馨 (台北臺產)  

8. 最佳選手:各守備位置

l 投手:翁子晴 (新北凱撒) 

l 捕手:陳詩婷(新世紀黃蜂)

l DP:江慧娟(福添福嘉南鷹) 

l 一壘手:林志霙(福添福嘉南鷹)

l 二壘手:楊依婷(福添福嘉南鷹) 

l 三壘手:何欹璠(福添福嘉南鷹) 

l 游擊手:蘇奕璇(新北凱撒)

l 外野手:沈嘉玟(新世紀黃蜂隊)、張嘉芸(福添福嘉南鷹)、陳家宜(新北凱撒) 


9. 內野金手套美技獎:楊安琪(新北凱撒)

10. 外野金手套美技獎:林沛昀(台北臺產) 

11. 年度季軍:新北凱撒

12. 年度亞軍:新世紀黃蜂

13. 總冠軍:福添福嘉南鷹

14. 最佳總教練獎:曾信彰(福添福嘉南鷹) 

15. 最佳教練獎:江紫菱(福添福嘉南鷹) 

16. 冠軍 MVP:何欹璠(福添福嘉南鷹) 

17. 年度 MVP:柯夏愛 (福添福嘉南鷹)

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