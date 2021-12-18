四大公投皆未過！林錫耀：人民找出對國家最好的選擇

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林錫耀表示，他十分感謝民進黨所有的黨公職同志，包括縣市首長、立法委員、基層的公職，以及所有志工朋友、年輕夥伴，大家共同努力，在街頭、在市場、在每一個角落，甚至透過網路，積極地向民眾說明政策。
林錫耀說，也要特別感謝所有站出來支持政府施政方向的台灣隊友們，其中包括很多百工百業的夥伴。大家的支持，讓民進黨可以一起繼續推動台灣走向國際，強化台美關係、能源轉型，和民主深化。
林錫耀說，他也要感謝許多公民團體的朋友，給民進黨很多寶貴的建議，而且站上第一線，提供很多專業的資訊讓民眾充分瞭解，也次公投有更討論的空間。
林錫耀說，民進黨作為執政黨，未來的挑戰還非常多，有許多要一起努力的地方，讓台灣更好。公民投票是直接民主的展現，這個過程會有競爭、會有彼此的質疑，但公投過後，大家還是要一起走下去，為台灣一起努力。
此外，針對媒體詢問，此次公投結果，中正、萬華選區同意票大於不同意票，對未來林昶佐罷免案的預估，又會怎麼協助。林錫耀回應表示，每一次的投票，都應該獨立來看，罷免是針對人，補選也是針對人，公民投票是針對事、政策，所以不應該把不同的投票都等同為一樣的投票結果。
林錫耀指出，再過3個禮拜，台中第二選區民進黨提名的林靜儀就要補選投票，友軍林昶佐也會面對由國民黨發起的罷免。民進黨都會謹慎的、戰戰兢兢的來因應、面對。林錫耀強調，同時也要呼籲國人同胞，特別是台中第二選區，以及台北市中正、萬華的選民，大家還是必須回到每個投票所必須要考慮的各項因素，能夠做慎重的選擇、決定。未來這2、3個禮拜，民進黨會跟提名的候選人、林昶佐，共同努力，希望爭取好的成績，化解不必要的惡性罷免。
媒體詢問，朱立倫晚間針對公投結果表示「公投已死」，林錫耀回應表示，他不曉得為什麼這樣叫「公投已死」，既然都是800多萬人一票一票投下來，他們做的決定，那就是公投的結果，就是人民自主意志的展現。所以，不能說結果不服朱立倫的期待，就批評這個公投已死，這點完全無法接受。