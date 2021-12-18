公投結果出爐！柯文哲臉書發文批：民主體制成奪權手段
18日舉行四大公投案，分別是：重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離，晚間開票結果出爐，四大公投「不同意票」均大幅領先，對此，反萊豬公投領銜人林為洲表示，尊重國人的決定，並即刻起辭去國民黨副秘書長職位、以示負責，也提到這次公投推動的策略，國民黨應深切檢討。
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 21:16:08
而台北市長柯文哲，稍早也在臉書發文表示「看到國家機器毫無節制的動用，民主體制反而成為奪取權力的手段，而非堅實的信仰」，更痛批「民進黨花了5800萬，動用大量國家資源進行宣傳、用仇恨動員，解離了國民與國家之間的信任，政府公信力也在這場公投中逐漸透支」。
柯文哲表示，此次公投的結果顯示，在政黨全力動員、各說各話，毫無交集的討論下，多數選民對這次公投感到厭棄；四大公投牽涉到食品安全、能源政策、環境永續，選舉制度的變革的複雜議題，很少人有充足的時間與資訊量，做出全面性的判斷，投票動力更低。
但柯文哲也提到，四項公投都沒跨過門檻，其實也是人民集體智慧的展現，人民把原本就應該由中央政府負責的難題，再丟還給執政者，不為之背書。也期盼執政黨要勇敢承擔，公投結果如何善後，要盡快說明。台灣要盡速加入CPTPP 與各項國際組織，再生能源要補足電力缺口，這也是生活在這塊土地上的人們，共同的期盼。（編輯：林盈君）