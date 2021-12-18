公投結果有助參與CPTPP？政委鄧振中：應可有新的局面
四大公投皆未過關，且不同意票皆大於同意票，各界關注公投結果是否對台灣參加CPTPP是一大進展，也欲了解核四後續應如何處置。行政院政委鄧振中今（18）日在行政院記者會中表示，這代表了台灣願意走向國際、積極參與國際組織，推動參加CPTPP應該可以有一個新的階段與局面；經濟部長王美花則說，未來經濟部會督導台電，針對核四資產極大化，也會跟地方溝通，做後續相關規劃。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-18 21:19:24
談到參加CPTPP，鄧振中表示，公投結果代表台灣願意走向國際、積極參與國際組織，各國會收到非常清楚的訊息，台灣有遵守國際規範的決心與能力，相信對於推動台美關係、參加CPTPP有非常大的幫忙，應該可以有一個新的階段與局面。
談到關於三接，經濟部長王美花表示，謝謝國人了解現行方案可以穩定供電，也可以減碳減煤減空汙，也可以保護藻礁。在這三接討論過程當中，也要感謝很多環境跟生態界朋友，未來會督導中油公司如期、如質完成，以穩定供電，更重要的是，一定會做好藻礁保護。
核四部分，王美花則說，公投已清楚表達，核四要重啟困難重重，未來經濟部會督導台電，針對核四資產極大化，也會跟地方溝通，做後續相關規劃。
王美花也說，後續能源轉型路徑會跨部會討論，國發會主委龔明鑫也提到，明年會提出能源轉型路徑，台灣會先低碳、後零碳，後續對淨零碳排工作，會跨部會努力執行。