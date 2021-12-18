療癒系畫家黃琯予個展 一場療癒心靈的藝術饗宴

來自台中的藝術家黃琯予，正在圓山飯店舉辦個人繪畫展，展出一年來創作成績。黃琯予畫風多元，筆觸細膩，獲得藝術界高度肯定。黃琯予表示，高科技時代人們腳步快速，充滿壓力的生活，更需要藝術療癒心靈，希望她的畫作能帶給大家愉悅舒心。





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▲療癒系畫家黃琯予個展正在圓山飯店舉辦，各界迴響熱烈。19日後將移師台中繼續展出。（圖／黃琯予提供）

黃琯予此次個展，是以「動人心弦」為主題，運用綺麗多彩的顏色、生動活潑線條，創作動物、山水風景與靜物等題材，每件作品展現的意境，總能觸動人心，帶給人寧靜舒心，被喻為療癒系畫家。黃琯予希望人人都能把藝術融入生活，讓藝術薰陶心靈，美化人生。





畢業於明道大學碩士班的黃琯予，曾經獲得三項華人楷模傑出女性獎、藝術領軍人物奉獻獎、藝術成就獎，同時也擔任中華文化大使、台中市惠文扶輪社社長、藝術家親善大使，是一名將真善美落實人生的實踐者。





此次在圓山飯店V103廳舉辦的黃琯予繪畫展，有資深藝人蔣銀光、莊東興，跟來自藝文、工商、社團等各界的貴賓長官共同剪綵揭幕，並安排一場絲竹樂演奏，讓參觀民眾享受視覺和聽覺的雙重饗宴。





所有展出的作品在12月19日閉幕後，將移師台中西屯區福順路的藝術故事館繼續展出。黃琯予表示，藝術就是她的生命，她希望以療癒藝術方式，讓自己的生命發光發熱，照亮自己也溫暖周遭所有的人。



