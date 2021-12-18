經濟部回應公投：持續推動相關政策 爭取國家最大利益
針對今（18）日公投投票結果，包括萊豬、三接、核四等議題，經濟部晚間發出聲明表示，感謝國人透過民主決定，再次確認國家前進的方向是正確的。後續關於核四的轉型再利用，會督導台電朝價值極大化方向。關於三接會做好生態保護，讓國家發展跟環保價值雙贏。至於萊豬相關，經濟部會持續推動參與CPTPP，或尋求與主要經貿夥伴的進一步連結。
記者許家禎/台北報導
2021-12-18 21:32:12
經濟部指出，感謝國人透過民主決定，再次確認國家前進的方向是正確的，在公投期間的大型社會討論，也讓大家更進一步了解各項政策的影響。今天的公投結果代表，絕大多數國人都認為，目前政府的政策方向應持續推動，而經濟部做為相關政策的執行單位，也會持續努力推動，爭取國家最大利益。
經濟部表示，針對核四議題，公投結果證明，社會主流意見都認為核四重啟困難重重，並不是適合的選項。後續關於核四的轉型再利用，經濟部會督導台電朝價值極大化方向，也要跟地方溝通，進行後續規劃。
關於三接建設，國人肯定三接外推可以顧供電、降空污、護藻礁。經濟部要特別感謝關心環境及生態的環團朋友與學者專家，不管是支持三接外推或是仍有遲疑的朋友，都是讓生態保護更進步的原動力。經濟部一定會要求中油，不僅要依照進度讓三接工程如期進行、供氣發電，更要做好生態保護，讓國家發展跟環保價值雙贏。
關於萊豬，公投的結果也代表國人對台灣願意遵守國際規範，持續走向國際，更進一步參與國際經貿連結的高度期待。經濟部也會持續努力，無論是推動參與CPTPP，或是與主要經貿夥伴的進一步連結，經濟部都會就本部的業務範圍，持續努力往前推動。