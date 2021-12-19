被豆花妹正能量逼瘋　黃明志錄《飢餓》嚇壞：像藍鑽講師

大馬創作歌手黃明志為宣傳新專輯，首次參加中視綜藝節目《飢餓遊戲》，這也是他第一次錄製外景節目，在其中一關佔地賽中，黃明志被分到和「豆花妹」蔡黃汝同一隊，這卻意外成為他的夢魘。原來好勝心強的豆花妹，再困難關卡也不服輸，玩騎馬打仗套圈圈，怎麼投就是不會進，黃明志累癱在地上起不來，豆花妹仍不放棄，一直信心喊話：「明志來！快點來！我揹你，你可以的，我們不要放棄，只要相信就有奇蹟。」甚至使出怪力，把黃明志整個人揹起來，讓黃明志不停哀號：「其實我比較恐懼她的態度，那堅忍不拔的態度，明明恁爸已經不可以了，快要死了，我還跟妳正能量。」體力被豆花妹逼到極限，黃明志玩到害怕：「雖然揹宅男女神是大家的夢想，可是做不到就是做不到。」





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▲黃明志背著豆花妹，玩騎馬打仗套圈圈遊戲累慘了。（圖／中視提供）

▲豆花妹玩騎馬打仗套圈圈，怎麼投都沒進，黃明志累癱在地上起不來。（圖／中視提供）

黃明志還透露自己很怕餓，玩遊戲沒有偶包，但最大的罩門就是很少運動，「我很怕等下撐不起來，暈倒給別人笑。」因為錄影前要禁食12小時，開錄後得闖關成功才能吃東西，節目的遊戲規則對他來說並不容易：「因為健康問題，我吃東西本來就有問題，我都是吃一點一點，少量多餐，所以一天要吃很多餐。」但接下通告，他則是完全配合。





《飢餓遊戲》賽制嚴格，關卡更是極具挑戰，除了考驗耐力、體力，還要會動腦、懂套路，黃明志笑說自己最有信心的只有耐力，「因為體力我沒有，腦我也沒有，心機又鬥不過人，所以只有耐力可以鬥得過，因為我是金牛座。」難得來上節目，製作單位特地把遊戲內容結合黃明志新歌，推出「玻璃心棒棒糖」，剩下最多棒棒糖才能享用大餐，但整天下來唯一能充飢的食物也只有棒棒糖，讓孫協志氣喊：「這跟拿我們主持費出來當獎金是一樣的！」





▲黃明志笑說願意再參加綜藝節目，但剛被豆花妹虐待完，現在超怕正能量。（圖／中視提供）

遊戲結束後，主持群熱情邀他下次再來，黃明志一口就答應，只是不敢太常來：「沒發專輯來幹嘛，我才被她（豆花妹）虐待完，我現在超怕正能量。」他甚至把豆花妹比喻成藍鑽講師，「因為我潛力被激發出來，今天我真的見識到正能量女神，就把人家逼死她才爽的那種正能量，一直把我逼到絕路這樣。」黃明志也大讚孫協志和王仁甫玩遊戲非常聰明，看到主持群不同的一面，讓他十分敬佩：「所以我覺得人不可貌相就是這樣，大家認真起來的時候跟平時偶像樣子完全不一樣。」



