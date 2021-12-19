王心凌四度登《紅白》　報喜訊明年唱進高雄巨蛋

台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》連續第13年以演唱會規格，將於111年1月8日在台北小巨蛋盛大登場，今再釋出重磅卡司，王心凌將連續兩年陪伴大家度過農曆新年，今年初與盧廣仲在《紅白》的合作令觀眾耳目一新，先前也曾一口氣演唱十七首歌，來慶祝《紅白》十周年，對於今年準備的表演內容，王心凌透露：「這次想來點熱鬧歡樂的，除夕圍爐的時候和大家一起動起來！」。





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▲《紅白藝能大賞》連續第13年在台北小巨蛋高規格舉辦 。 （圖／記者朱永強攝影）

原訂於今年5月29日要在高雄巨蛋舉辦的「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會旗艦版」，因疫情關係延至明年1月15日。今年9月生日時，王心凌就曾在社群上表示很想念粉絲們、想趕快見到大家，現在距離演唱會倒數一個月，她也開心地說：「希望到時候大家都能來高雄看我，順便享受一下南台灣的美食美景。」對於新作品及接下來的規劃，她語帶神秘表示：「目前以準備高雄演唱會為首要，新作品也一直在準備著，我也很期待準備好可以分享給大家的那一天。」





▲王心凌公布「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會旗艦版」高雄場新的開唱。（圖／台視提供）

精采絕倫的台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於111年1月8日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（111年1月31日）在台視播出，觀眾如希望參與紅白錄影，可參加「台灣大哥大myVideo、MyMusic及myfone購物」贈票活動，以及鎖定官方粉絲團陸續推出的抽票活動及下載台視APP，就有機會獲得台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》門票，和巨星們一起嗨翻小巨蛋！活動詳情請上臉書官方粉絲頁 (https://www.facebook.com/superstarttv/)。



