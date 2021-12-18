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公投票數分布！12縣市「4案全同意」　最終否決關鍵出爐

▲四大公投皆未過關，中選會公開票數分布。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.18）
▲四大公投皆未過關，中選會公開票數分布。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.18）

編輯中心/綜合報導

2021-12-18 22:46:32｜2021-12-18 22:48:01

今日舉行「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「三接遷離」的公投案，許多民眾紛紛返鄉投票，而選票已經全數開出，最終4案皆以不同意票大於同意票遭否決，而根據中選會計票結果顯示，22縣市中「4案全同意」票數高的共有12個，最終「否決」勝出的關鍵也揭曉了。

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▲公投四案最終結果出爐，不同意皆勝過同意。（圖／中選會）
▲公投四案最終結果出爐，不同意皆勝過同意。（圖／中選會）
中選會計票結果顯示，「4案全同意」票數較多的縣市有，台北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等12縣市。

而「4案都不同意」票數較多的則為，台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣；而「3同意1不同意」的新北市，則是「重啟核四」不同意，「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「三接遷離」同意；台中市則是「1同意3不同意」，其中僅有「公投綁大選」同意，其餘皆不同意。

而最終「4不同意」勝出的關鍵亦在於，「4個同意」的12縣市正反方的票數差距並不大，而「4個不同意」的縣市，不同意的票數則遠遠高於同意的票數，尤其是台南市、高雄市，甚至差距趨近於2倍票數。（編輯：鍾怡婷）

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