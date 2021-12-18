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林靜儀深夜直播首提地方政見　喊話顏寬恒說清楚清泉崗案

▲林靜儀上完政論節目後開直播，暢談自己對公投及國家政策的看法。（圖／林靜儀臉書，2021.12.18）
▲林靜儀上完政論節目後開直播，暢談自己對公投及國家政策的看法。（圖／林靜儀臉書，2021.12.18）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-18 23:52:59｜2021-12-18 23:58:10

民進黨四大公投全勝，拉高12月9日「雙林」勝選信心。一直被對手嘲諷還在選不分區立委的林靜儀，深夜趁勝追擊在臉書開直播。她表示若能當選，首要之務將促成中火燃氣機組提前營運，降低中部空污。她預告「接下來要好好說說清泉岡重劃區的怪現象」，同時喊話涉入重劃爭議的對手顏寬恒，請他明天就把話講清楚。

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中二立委補選候選人林靜儀頂著上政論節目的殘妝，晚上在臉書開直播暢談一小時。她表示對國際情勢及台灣當前氛圍原本非常焦慮，但四大公投的結果讓她暫時鬆了一口氣，也慶幸民進黨沒重蹈2018年10個公投案的覆轍，「幸好有把每個題目論述清楚，選民也願意聽我們說明主張。」

聊到中二選舉，她表示沒有鬆懈的空間：「一定是繼續上緊發條啊！明天已經有10幾個行程，我的團隊不會放過我。」她認為雖然中二選區四個公投案都小勝，但「這只是國民黨對民進黨的基本盤，對手在地方的實力遠超過國民黨」。她分析國民黨的公投論述不清不楚，導致許多支持者沒出來投票，但民進黨已傾全力動員，在台中只小贏一點點。未來若年輕人沒有回來投票，她的選情絕對沒樂觀的空間。

▲林靜儀邀請民眾公投後放鬆一下，明天出門遛小孩。（圖／林靜儀臉書，2021.12.18）
▲林靜儀邀請民眾公投後放鬆一下，明天出門遛小孩。（圖／林靜儀臉書，2021.12.18）
林靜儀曾預告公投後將提出地方發展的政見，今晚聊到公投能源政策問題時，她表示將促中火燃氣機組提前運轉：「中火二個天然氣機組應該去年准許設置、2024年上線，因為盧秀燕市長打官司延緩運轉許可，現在得延到2026才能運轉，我若是當選，將要求天然氣機組儘早上線、取代現有2個燃煤機組，台中空氣會好很多。」

她表示陳柏惟和12月9日面臨罷免投票的林昶佐，都在國防外交委員會，未來不管中二誰當選，都會到國防外交委員會。明天將成立競選總部的對手顏寬恒，日前遭時代力量質疑，涉入清泉崗產業園區開發爭議，有國安疑慮，「我們的國會議員應該對台灣未來、國際情勢有想法，而非哪個土地進行重劃、哪個碼頭開發會對家裡會有幫助。你已經躲過了公投論述，明天開始請顏先生對外說明，自己對清泉岡的態度是什麼。」
 

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