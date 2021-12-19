父親3金句證實王力宏是「爸寶」！許常德嘆：提油救火

向來以優質偶像封號著稱的王力宏，離婚事件震撼娛樂圈，曾為他譜寫《雪人》、《流淚手心》歌詞的資深音樂人、作家許常德，看完王父為兒子發言的護子信，歸納出3個經典句子，認為父母的過度介入，根本是提油救火。網友則認為，王力宏都已經45歲了，卻不能自己出面說明，還要長輩操盤，實在是個「爸寶」。

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▲王力宏（左）早期剛出道時在福茂唱片，許常德曾為他譜寫過歌曲。（圖／青田音樂提供）

許常德在綜藝節目《震震有持》上透露，曾為王力宏製作唱片，當時王媽媽就曾打國際電話關切，針對細節聊了1個多小時，語氣非常客氣，也沒有提出無理要求，當時王力宏年紀小，他認為此舉很正常，可以理解，但如今王力宏已經是天王地位，應該都是自主掌控事業、指揮團隊，不可能把演藝人生交給非專業的婆媳管理。





他歸納出王父信裡有3個金句，首先是坦誠自己是唯一贊成結婚的人；第二是認為這個婚姻，從頭就是千瘡百孔，王力宏勞心勞力，補東補西來維持婚姻。第三是兒子和李靚蕾分居2年多，絕對沒有出軌之事。





▲許常德認為王力宏已有一定地位，事業不可能由婆媳掌管。（圖／翻攝高點電視YouTube）

許常德感慨地說，這3個經典句子背後的隱藏心態就是，「沒有打算讓成年孩子獨立決定和承擔自己的婚姻」；「只看到自己的兒子勞心勞力的經營婚姻，毫無察覺這樣的用字用語脫離現實的偏袒感，已到了提油救火的效果」、「無憑無據（那兩年前就有嗎？）」。





他認為，當孩子已經很有成就，父母過度介入，造成兒子、媳婦很大壓力，王力宏應該很難承受父母的「用力經營」，會讓人感到連兒子都是很嚴重的受害者。網友則無法理解「千瘡百孔還能生三個，我也是佩服了」、「分居期間沒有出軌，那之前呢？」、「王家一家人到這種節骨眼了還只會檢討別人. 字裡行間完全透露出沒人配得上他兒子」。



