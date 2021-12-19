李靚蕾再反擊！曝王力宏挾4億豪宅　逼發文誆騙神智不清

王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，離婚一事難以善後，他昨（18）日搭機返回台灣，一身黑衣包緊緊走貴賓祕密通道，面對前妻指控，沒有正面回應，隨即被媒體拍攝到入住S HOTEL進行隔離，反而是父親王大中寫親筆信回應，為兒子叫屈，指媳婦當初以懷孕要脅結婚，如今又索取數億元生活費。李靚蕾對此再度反擊，更加碼爆料王力宏私下傳訊息談判，希望以仁愛路上4億多元豪宅「吾疆」，交換她的澄清聲明。





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▲王力宏父親王大中出示親筆信，指李靚蕾要求數億元台幣贍養費。（圖／宏聲音樂提供）

▲王力宏父親王大中出示親筆信，指李靚蕾當初以懷孕為由，威脅不結婚就對外爆料。（圖／宏聲音樂提供）

▲王力宏父親王大中出示親筆信，指兒子分居這兩年絕對沒有出軌。（圖／宏聲音樂提供）

李靚蕾在爆料文強調，王力宏名下豪宅、豪車都沒有她的份，即使淨身出戶，也會帶大3個孩子，但遠在美國的王力宏父親則以親筆信打臉，表示離婚程序走了2年，女方獅子大開口，要求數億元台幣生活費，都已同意交付。





對此，李靚蕾再度在IG上反擊，指王力宏事後允諾要給她仁愛路價值4億多元豪宅，代價是要她向媒體澄清，指自己陷入低潮、心情不好，所以思慮不清才會爆料，並為此道歉。該豪宅目前登記在王力宏的「宏聲文化」公司名下，據傳面積有180坪，客廳足以容納百人，還能看到仁愛路的無敵夜景，王氏夫妻曾經邀請眾多名人在此舉辦聖誕派對。





▲王力宏和李靚蕾結婚時拍全家福，事後被發現是P圖，王家人當初並不認同她嫁入王家。（圖／翻攝王力宏微博）

▲李靚蕾在IG上爆料，王力宏以4億豪宅談判，希望她發文指自己神智不清才會對外指控先生。（圖／翻攝IG）

李靚蕾對《蘋果》表示，考量王力宏是孩子的爸爸，聲明內容已經很保留，結果沒等來一句道歉，而是試圖收買自己，「看到王爸爸年紀這麼大了，還要爲了45歲的兒子出來說這樣謊、拍這樣的照片，覺得很心痛也很不敢置信」。





她感慨說：「我看了真是心寒，到了現在依然沒悔過之心，一樣的想要讓我幫他頂罪，一樣的躲在親友後面惡意中傷我。我為了跟孩子有地方住，條件是需要發文騙大眾我神智不清？這太不可思議了，也超越了道德的底線。」語氣中仍是多所抱怨，看來王力宏緊急返台和解，仍未獲得前妻原諒。



