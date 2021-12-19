李靚蕾揭王力宏「不戴套」　被父母操控毀婚約逼墮胎

王力宏昨日緊急返台，企圖安撫前妻李靚蕾的情緒，顯然並不奏效，他躲在家人背後，靠著父親王大中親筆信反擊，再度激怒李靚蕾，她今（18）日再度發布7點聲明，怒指王家人毀謗，若不在下午3點澄清就要訴諸法律。聲明裡更大膽曝光當初懷孕是王力宏想盡快有孩子，性行為時都沒戴保險套，才會迅速中獎，且王家還一度逼迫她墮胎！





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▲王力宏在長女王嘉莉出生後，於微博秀出女兒的小腳ㄚ。（圖／翻攝王力宏微博）

▲李靚蕾反駁王父威脅之說，認為若是如此怎會有第二、第三胎。（圖／翻攝王力宏IG）

王力宏接受魯豫訪問時，曾說17歲就想當爸爸，想要早點有孩子，沒想到37歲才實現願望，並指結婚生子是為愛做過最瘋狂的事，女兒誕生那天，他情緒亢奮筋疲力盡，比產婦還累，被李靚蕾笑說「生孩子的又不是你」。





李靚蕾聲明也指出，當時熱戀時期，是王力宏一直催生，因為年紀大了，希望盡快有下一代，並承諾未來帶全家到處飛行工作，所以交往期間未採取避孕措施，都是「內射」，「這樣會懷孕是很自然的，我想一個37歲的正常成人不可能會不知道這麼基本的常識，如果不想懷孕的男士，也絕對會帶套做好保護措施」。











但沒想到，李靚蕾懷孕後，王力宏原本欣喜若狂，告知父母後卻改口說「你可以墮胎媽？還是你就把孩子生下來，我們不結婚？」讓她非常愕然，畢竟肚子裡是一個小生命，「我不認為謀殺孩子是一種選擇，我們的選擇權只有在射精的那一刻」。況且未婚懷孕又被拋棄是一件帶給家族恥辱的事，所以她提出兩個方案，結婚或是躲起來生產，結果王力宏被家人強烈反對和情緒勒索之下，還是選擇了前者，堅定地與她結婚。





她怒斥王大中信中寫道「挾胎兒威脅逼婚，否則要爆料摧毀力宏的事業」，這是一個荒唐的指控，畢竟若是因脅迫結婚，那先生應該很害怕，怎麼還會有第二、第三胎？希望王力宏盡快出面道歉，否則會對他和爸爸提出毀謗告訴。





▲李靚蕾最新聲明，指王力宏企圖用錢收買自己。（圖／翻攝IG）

▲李靚蕾最新聲明，揭露彼此性行為從沒戴套。（圖／翻攝IG）

▲李靚蕾最新聲明，指懷孕被王家人逼迫墮胎。（圖／翻攝IG）

▲李靚蕾最新聲明，指過往夫妻恩愛，是2年前婚姻突然生變。（圖／翻攝IG）

▲李靚蕾最新聲明，指王力宏缺席女兒生日及聖誕派對。（圖／翻攝IG）

▲李靚蕾最新聲明，認為王父不曉得兒子召妓。（圖／翻攝IG）