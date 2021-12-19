公投「藍營輸、綠營沒贏」 趙少康：我若是蔡英文會心驚
四大公投案在昨（18）日晚間開票結束後正式劃下句點，而四案在同意及不同意票都未超過25%的情況下，因此都未通過門檻，引發社會各界議論。中廣董事長趙少康表示，對於鼓吹「四個同意」的國民黨，當然是輸了。但是對鼓動「藍綠對決」的民進黨，大動作宣傳公投，最後結果也未有任何一案不同意票跨過25%門檻，「如果我是民進黨主席蔡英文，在表面歡慶之餘，我也會暗自心驚。」
記者丁上程／台北報導
2021-12-19 09:31:09｜2021-12-19 10:02:31
趙少康表示，1218公投結果，4項公投沒有一項超過25%的同意門檻，對於鼓吹「四個同意」的國民黨，當然是輸了。但是對鼓動「藍綠對決」的民進黨，費盡吃奶力氣，動員府院黨的所有資源，花大錢在各種媒體宣傳、耗巨資搭舞台搞群眾大會，祭出各級公職人員獎懲KPI，結果反公投的「四個不同意」也沒有一個跨越25%的門檻。
「如果我是民進黨主席蔡英文，在表面歡慶之餘，我也會暗自心驚。」趙少康說，以反萊豬公投為例，贊成反萊豬進口的有3936554票，佔所有有投票權 19825468人的19.86%，沒有通過門檻；而不同意反萊豬進口的4131203票，佔了20.84%，也沒有通過門檻，「而且比通常民調所做民進黨佔的27%，少了6%。更比蔡英文的總統得票，少了400萬票。民進黨又有什麼好得意的？」
趙少康也分析，民進黨贏在資源充沛加上下一心，集中火力打團體戰，國民黨輸在中央沒資源而諸侯又各自為政，盲目樂觀相信民調的差距，以為一定會贏，結果被嚴重逆轉。這次公投最讓人擔憂的是在民進黨的投票分化策略下，把台灣打成「藍綠對決」，目的是要選民只看立場、不問是非，回歸基本盤，把中間選民趕走，讓台灣淪落到這種地步，真是一件很悲哀的事情。