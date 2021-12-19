遭批藍皮綠骨　侯友宜：任何批評都承擔且虛心接受

國民黨在四大公投慘敗，國民黨立委傅崐萁喊出告別藍皮綠骨才能重振士氣，另外網友灌爆新北市長侯友宜臉書，並指侯友宜為戰犯。侯友宜今（19）日受訪指出，各方意見他都給予尊重，在整個過程中，如果所有人給他指教批評，他不但願意承擔也虛心接受，還是尊重大家意見。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-19 10:04:45
侯友宜今上午前往土城福山天惠堂參拜。侯友宜致詞時表示，一貫道講求忠恕， 忠就是為國家、人民盡心盡力，恕則是用善心態度看待別人。今天參拜是乞求在這塊土地人民們，不管激情後想法如何，人民自由意志展現後，大家全部放下，團結往前走。
不過侯友宜被指戰犯，是否加入國民黨的黨公職？侯友宜說，每個人都有自己角色職位，只要誠心誠意為人民努力做事，把自己角色扮演好，不要辜負人民所期待，努力認真做事，回報國家，這才是為黨、為所有人最好方式。
侯友宜還說，現在大家要思考，在人民健康以及國家安定與產業發展，有權、有責的人要扛起責任，幫助人民在這塊土地安居樂業，才是有為的政府，現在要團結努力為人民做事。
至於公投是否影響國民黨2022、2024大選，以及侯的連任。侯友宜表示，選舉是針對4項公投，公投有結果要尊重，面對未來最重要還是一件事，努力為人民做事，不要辜負人民所託付，這是往前走，團結在一起的最大力量。他會努力在自己工作崗位，在哪個角色都全心全力為人民做事。