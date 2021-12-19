好冷不想上班！僅兩成三資方挺放寒流假

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值得注意的是，對於實施寒流假（低溫假）的可能性，勞方與資方態度卻大相逕庭，約有72.7%勞工贊成，27.3%不贊成，但企業方僅有22.8%贊成，77.2%不贊成。再進一步針對是否實施「寒流（低溫）戶外工作津貼」，勞方贊成比例更高達94.8%，而且覺得每個月應至少有1877元，相形之下，資方願意提供寒流上工津貼的比例僅有26.9%，同時平均每月上限為1760元，是勞工期望值的94%。
根據此次調查，人力銀行也統計出冬天工作的窘境，在可複選狀況下，低溫會影響的工作狀態依序為「容易疲憊，昏昏欲睡」(64.8%)、「手腳僵硬，工作時動作變慢」(42.2%)、「容易咳嗽感冒，影響工作進度」(39.2%)，以及「沒勁、拖拖拉拉，工作效率差」(38.1%)、「容易有飢餓感，身體無力」(25.1%)，「注意力無法集中」(20.5%)、「工作情緒容易低落」(18.9%)，以及「容易頭昏或頭痛」(16.7%)、「記憶力變差」(13.3%)。
「想要在冬天準時起床和到班，對不少勞工朋友來說，真的不太容易」，yes123求職網發言人楊宗斌提醒，冬日遲到或請假頻率，會比平時提高，加上進出辦公室，若是室內外溫差過大，可能也會引起身體不適，特別是有心血管疾病的人，更要隨時注意低溫上工時的健康狀態。
楊宗斌也呼籲企業主，針對冬天出外勤的同仁，應確實提供保暖措施，並建議如果遇到寒流來襲的上班日，或許可以彈性調整工作時數、地點，像是拜訪客戶、出差，也可暫時改以電話、視訊或電郵聯繫。
「冬季上工與歲末商機調查」，是由yes123求職網於2021年12月1日到12月13日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作，且畢業或役畢（免役）的會員，有效問卷共1,207份，信心水準為95%，誤差值為正負2.82%；至於企業部份，有效問卷共933份，信心水準為95%，誤差值為正負3.21%。