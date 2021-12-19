王力宏連小巨蛋公開獻吻都騙人？ 親後就逼李靚蕾離婚

王力宏家務事掀起娛樂圈風暴，也讓外界驚訝，包裝了8年的恩愛婚姻，沒想到如此不堪。王父說兒子這7年婚姻非常痛苦，婚姻千瘡百孔，這兩年來過著地獄般的生活，但王力宏明明在2019年「龍的傳人2060演唱會」上公開獻吻另一半放閃，如今李靜蕾在聲明爆料，自從2019年演唱會後幾個月，先生就翻臉不認人，開始用各種方式逼離婚，協議過他想要的單身生活，讓粉絲驚嘆原來演唱會上的甜蜜獻吻都是假的，這些年的恩愛情節根本演很大，外界根本欠王力宏一座奧斯卡小金人。





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▲李靚蕾首次在媒體上曝光，王力宏緊盯鏡頭親吻她。（圖／資料照）

自從李靚蕾爆料文曝光後，眼尖網友扮起柯南，發現王力宏與妻子在媒體面前秀恩愛時，都是眼睛直盯著鏡頭，感覺過於刻意，當年夫妻首次亮相，李靚蕾靦腆微笑，他主動擁抱妻子，並親吻女方髮際，都是全程看鏡頭，並不自然。





隨後網友被扒出，王力宏婚後全家福是P圖，與李靚蕾聊天記錄時間也都是假造，原本19秒的通話記錄成了19分鐘。連演唱會的花絮影片，王力宏連給李靚蕾餵個小糕點，都會主動找鏡頭，李靚蕾只能費勁找角度才能吃到糕點。現在看來，擺拍的意義較大。





▲王力宏P圖被抓包，讓網友傻眼。（圖／翻攝微博）

李靚蕾說，這7年不可能都是痛苦，「他也許是演員但我不是，如果不恩愛，我沒有辦法在這麼多親友和大眾面前演恩愛」，所以，這2年即使先生回家，她也會做對方喜歡的料理，但沒有假裝恩愛或是PO對方的照片。



