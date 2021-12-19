徐若瑄「甩鍋王力宏醜聞」藏2敗筆　律師曝唯一解方

李靚蕾毀滅式爆料王力宏一事情掀起娛樂圈暴動，而身為男方好友的徐若瑄也捲入此風波，遭外界質疑是劈腿對象，她昨（18）日也特地發出聲明澄清沒有踰矩，也沒有對不起老公，甚至喊話王力宏出來面對，對此，律師李怡貞就點出徐若瑄整篇聲明中，暗藏的2大敗筆，認為她第一時間須出面道歉，而非僅有澄清。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-19 10:55:14
徐若瑄前陣子因邀請未完成隔離的王力宏到家中作客，被批是不好的示範，如今王力宏發生婚姻醜聞，難免遭網友質疑她就是李靚蕾口中的劈腿對象。徐若瑄昨天發出聲明說明與王力宏聚餐的細節，強調2人並無私約，希望外界停止揣測，坦言該事件已經造成她極大的影響，也沒有對不起老公和家人，更喊話王力宏出面闢謠，以免殃及友人。
李怡貞昨天發出律師執業心得，認為徐若瑄第一時間確實必須跟李靚蕾道歉：「就算只是李靚蕾多想，徐若瑄第一時間還是必須跟她道歉，畢竟與別人的先生交情好到讓太太在意以及誤會，可以寫出這麼嚴重的文字，絕非空穴來風。 更何況是好朋友的太太，這種誤會早該化解而不可能長年忽略，讓別人的先生可以違反法規、拋下妻小，只為了吃茶泡飯？」
李怡貞認為李靚蕾已逼王力宏到絕境，所以不太會傻到無據指摘：「徐若瑄唯一需要深夜即時解釋的是李靚蕾，而不是社會大眾或合作廠商，請律師恫嚇大眾多此一舉，都即時對號入座了，我想李靚蕾出來澄清道歉，是唯一解方，還指望連自己妻子都不護的王力宏，出面澄清，傻又天真，又搞不清楚狀況。」