NBA／24人缺戰！三巨頭首次全缺席 榜首籃網輸吊車尾魔術
新冠肺炎風暴再起，籃網今(19)日主場迎戰魔術，陣中多達9人觸發健康與安全協議不能打，包含Kevin Durant、James Harden，再加上Kyrie Irving本來就無法出戰主場，本季三巨頭首次全員缺席，其他人打得把比同樣是殘陣的魔術更差，最終以93:100中斷4連勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-19 11:36:45
籃網今天除了9人觸發防疫規定被迫隔離外，還有2人受傷，加上同樣觸發防疫規定，但沒打疫苗本來就無法出戰主場的Irving，共有12名球員無法登錄，只能用7人應戰，由Blake Griffin和Patty Mills領軍，其餘3名先發年齡最大不過22歲，相當青澀。
不過東區排在倒數第2的魔術同樣沒好到哪去，5人觸發防疫規定、7人受傷，也是12人缺戰，9人同心協力抓下50個籃板，加上團隊命中率41.5%稍比籃網的38.2%高，三分球把握度也較高，最終以6分之差終結7連敗。
籃網此役以Mills的23分6籃板5助攻為最佳，22歲的先發前鋒David Duke Jr.貢獻18分14籃板，Griffin繳17分7籃板6助攻。魔術則是先發中鋒Robin Lopez抓下20分10籃板為最高。