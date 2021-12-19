COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／柯瑞輪休勇士輸球　大物新秀轟26分被科爾稱讚

▲勇士新秀Jonathan Kuminga砍下個人新高26分，受到主帥Steve Kerr稱讚。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士新秀Jonathan Kuminga砍下個人新高26分，受到主帥Steve Kerr稱讚。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-12-19 12:03:53

穩居聯盟前2的金州勇士，今(19)日大幅調整先發陣容，Stephen Curry輪休，Draymond Green因傷休兵，最終不意外以100:119敗給陣容完整的暴龍，不過勇士大物新秀Jonathan Kuminga拿下全隊最高26分引起話題，勇士主帥Steve Kerr也稱讚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士今天換上替補陣容先發，首節就被暴龍攻下17:31拉開差距，之後一路揚長而去，暴龍主控Fred VanVleet攻下全場最高27分7籃板12助攻，Scottie Barnes挹注21分，全隊6人得分上雙，輕鬆擊敗勇士。

勇士方面以Kuminga的26分最為驚艷，也是個人新高，Kerr賽後稱讚這名剛果野獸，「他今天展現了自己是多麼有天賦。他是名活力十足的球員，運動能力很出色，很強壯爆發力十足，能快攻也能投外線。」

Kerr也期許這位首輪第7順位的新秀能夠繼續成長，「在今天比賽中，他必須成為那個最棒的球員，我希望他能出手投進那些在空檔時的三分球，學會判斷場上情勢。」也要改善搶籃板和失誤過多的問題。 
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀