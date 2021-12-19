NBA／柯瑞輪休勇士輸球 大物新秀轟26分被科爾稱讚
穩居聯盟前2的金州勇士，今(19)日大幅調整先發陣容，Stephen Curry輪休，Draymond Green因傷休兵，最終不意外以100:119敗給陣容完整的暴龍，不過勇士大物新秀Jonathan Kuminga拿下全隊最高26分引起話題，勇士主帥Steve Kerr也稱讚。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-19 12:03:53
勇士今天換上替補陣容先發，首節就被暴龍攻下17:31拉開差距，之後一路揚長而去，暴龍主控Fred VanVleet攻下全場最高27分7籃板12助攻，Scottie Barnes挹注21分，全隊6人得分上雙，輕鬆擊敗勇士。
勇士方面以Kuminga的26分最為驚艷，也是個人新高，Kerr賽後稱讚這名剛果野獸，「他今天展現了自己是多麼有天賦。他是名活力十足的球員，運動能力很出色，很強壯爆發力十足，能快攻也能投外線。」
Kerr也期許這位首輪第7順位的新秀能夠繼續成長，「在今天比賽中，他必須成為那個最棒的球員，我希望他能出手投進那些在空檔時的三分球，學會判斷場上情勢。」也要改善搶籃板和失誤過多的問題。