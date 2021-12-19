李靚蕾拋棄訂婚男友「帶球閃嫁王力宏」？爆氣公開真相！
王力宏跟前妻李靚蕾從和平離婚演變至今撕破臉，王爸今（19日）手寫聲明稿，指李靚蕾懷孕逼婚，女方反擊透露當年她「自願躲起來獨自育兒」。有網友就問李靚蕾，為了閃嫁王力宏而拋棄未婚夫一事，李靚蕾回覆：「訂婚新聞是誹謗。」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-19 12:03:32
王爸透露2013年兒子形同被「逼婚」，他：「我最遺憾的事發生在2013年，那時接到力宏電話，他和一位女子（李靚蕾）在一起，她說當時是月事後一週，然後兩週之後，她告訴力宏已經懷了他的孩子。起先她說不用擔心，她會獨自帶孩子，但是很快又改口說如果不結婚，她會爆料摧毀力宏的事業。」王爸認為，兒子事業重要，但孩子也很重要，他是當年唯一贊同婚事的人。
對於王爸指控，李靚蕾表示是王力宏急著結婚生小孩，結果懷孕後王力宏跟爸媽商量完，就問她：「妳可以墮胎嗎？還是妳就把孩子生下來，我們不結婚？」李靚蕾堅持不墮胎，甚至打算躲起來生產、獨自撫養，最終是王力宏不顧父母的情緒勒索，2人奉子閃婚。
王力宏、李靚蕾2013年閃婚時，就有媒體爆出李靚蕾在與王力宏結婚前，就跟前男友訂婚，不到一年的時間，她就嫁給王力宏，讓前男友難以接受、崩潰大哭，據悉李靚蕾的前男友，是當時在香港執業的律師Darwin Huang。
網友對此到李靚蕾IG詢問：「可以順便澄清一下當年Darwin的事情嗎？」李靚蕾則回應：「訂婚新聞是誹謗。」