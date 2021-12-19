死因蹊蹺？中國恆大金主「中植系」掌門人猝逝　享壽60歲

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解直錕於1961年出生，並在1995年創立中植集團，原先中植企業集團還只是一家從事造紙材料的實業公司，在解直錕率領之下，「中植系」在金融領域開疆擴土，輝煌時期管理資產總規模上兆人民幣。解直錕也在締造兆元金融帝國之後，一度引退，成為市場上神秘的金融大鱷之一。
根據資料顯示，中植集團旗下有金融投資、併購、財富管理、新金融四大業務板塊，核心金融平台包括中融信託；四大財富公司，分別是恆天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富，其中恆天財富規模曾破萬億；另外還有726億人民幣規模的公募-中融基金以及數百家的私募。
解直錕透過這些財富管理平台構建大量資金池，並且締造出錯綜復雜的「中植系」。在這些平台當中，中融信託與四大財富公司一直被公認為是中植系的彈藥庫。
根據了解，中國恆大曾在2016年收購萬科，其資金中的91.1億人民幣正是來自「中植系」中融信託成立的信託計劃。雖然當時中融信託有出聲澄清，表示相關資金對於中國恆大有特定用途，未參與萬科股權投資，但市場仍推測，中植系是中國恆大金主朋友圈之一。
「中植系」長期在資本市場呼風喚雨，但在2019年前後，中植系的風險逐步暴露，為此解直錕再度「重出江湖」，引領中植系化解風險。
但近來北京當局頻頻釋出打擊金融巨鱷、嚴管資金外逃的訊號，除了肖建華的「明天系」之外，解直錕的「中植系」也成為標靶之一。
在這敏感時刻，解直錕突然傳出意外離世，引發外界揣測，更出現解直錕是「被賜死」的說法。中國《財新網》表示，有一位接近解家的人士表示，解直錕是因為早上做皮拉提斯時引發不適，送醫搶救失敗。有另一位消息人士則指出，解直錕在是因為17日突然出現「心臟病」症狀，一名接近解直錕人士指出，解直錕直到16日都還在處理日常工作，但近期確實身體狀況不太好。