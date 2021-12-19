討上億撫養費？李靚蕾爆房產「王力宏說借住、以後要還」
王力宏和李靚蕾15日宣布離婚結束8年婚姻，沒想到17日李靚蕾突然發出毀滅式長文指控，王力宏出軌約炮、召妓，今（19）日凌晨王父更以手寫信反駁李靚蕾的控訴，更暗指李獅子大開口，要求上億撫養費；對此，李靚蕾稍早也發布最新聲明反駁，自己沒有要求數億台幣，也沒有要求一毛錢的生活費，甚至連現在跟孩子同住的房子，王力宏都不願給予，強調是「借我們住，但之後要還給他」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 12:22:21
王父凌晨就發表手寫稿透露，王力宏和李靚蕾離婚程序已經走了2年，女方要求數億生活費，兩名菲傭，一名保姆及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一期都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能。
對此，李靚蕾再貼出聲明澄清，自己唯一的要求是讓三個孩子的生活品質不要改變，現在幫忙一起照護家裡的一名菲傭，一名平日夜間幫忙的保姆阿姨，和司機不要解僱，強調「沒有要求數億台幣，也沒有要求一毛錢的贍養費」。
李靚蕾說，現在連孩子的生活費、教育費都會自己負擔，不會因為跟你們要錢扶養孩子，再承受你們的霸淩或任何的屈辱。
李靚蕾透露，原本有要求共同生活的房產要留給自己跟小孩，但王力宏拒絕，「他說可以借我們住，但之後要還給他」；李靚蕾直嗆，很多其實是她應得的，不是自己要你們家施捨。
此外，面對李靚蕾對於離婚的聲明，王力宏方面只有王父出面，本人始終沒有正面站出來回應，李靚蕾也貼出王力宏看到自己首次聲明後的私訊，可以把仁愛路的豪宅「吾疆」過戶給她，但是要求她「現在發聲明道歉說自己其實是神智不清發的文，跟孩子住的房子就給你」。（編輯：孫唯容）