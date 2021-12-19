王力宏80歲老爸幫忙擦屁股 他嘆「荒腔走板聲明」鬧笑話
王力宏被李靚蕾毀滅式爆料後至今未親自說明，而他的爸爸昨（18）日深夜突然發出聲明替他緩頰，試圖替兒子洗白，怎料再被李靚蕾漂亮打臉，也間接證實李靚蕾確實遭王家霸凌。對此，媒體人狄志為看到王爸爸發文後，稍早也透過臉書予以點評，認為已經身為中年人的王力宏，竟然請80歲的爸爸出來扛，是名副其實的「爸寶」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-19 12:35:40｜2021-12-19 12:38:43
撇開先前難甩渣男、淫亂形象的陶喆、羅志祥和吳亦帆等，狄志為這次看到王力宏不敢面對媒體，甚至請爸爸替他擦屁股，怒批他的危機處理方式簡直荒腔走板、足以讓人看不起。而對於王爸爸指控李靚蕾「帶球逼婚」卻破綻百出，狄志為表示王力宏已經陷入萬劫不復的境界，名聲越攪越臭：「爸爸的親筆信沒有辦法說服外界，或證明李靚蕾是他口中貪得無厭、處心積慮的心機女，反而證明王力宏是活在爸媽羽翼中的『慣寶貝』。」
對於王爸爸替王力宏擋刀一事，狄志為於文末再次喊話：「王爸爸這樣做不是幫他是害他，這是根本提油滅火，有道理的也變沒道理，這已經不是什麼爲審先判的問題，而是王力宏因爲你讓父親出來扛，會讓多少人瞧不起？」
※【NOWnews 今日新聞
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