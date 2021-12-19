羽球／集氣！今晚18點和山口茜爭冠 戴資穎：爭取最佳績
2021世界羽球錦標賽進入最後一天賽程，我國世界球后戴資穎今(19)日要和世界第3日本名將山口茜爭冠，力拚台灣首面世錦賽女單金牌，決賽預計18點(台灣時間)登場，小戴也表示希望自己能爭取到最好的成績。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-19 12:59:29
小戴生涯5度在世錦賽8強止步，今年終於一雪前恥，8強擊敗挑戰連霸的印度一姊辛度，4強拍落中國二姊何冰嬌，挺進決賽不僅創下個人最佳成績，也有望挑戰打破2011年鄭韶婕所寫下的台灣女將最佳紀錄銀牌。
昨天賽後，小戴表示，「很開心，打了世錦賽這麼多年，我覺得突破自己非常重要，以往最好的成績只有到8強，我希望自己可以突破，今天對我來講也是新的突破，希望明天可以爭取到最好的成績。」
過去和山口茜17次交手，小戴以10勝7負稍佔上風，不過上次交手在2019年7月印尼公開賽，山口茜直落二終止對戰3連敗。過去，山口茜在世錦賽最佳成績是2018年銅牌，這次也是首度挺進決賽，久未交手她先禮後兵。
山口茜表示，「我沒有特別的對策，雖然她是最近比較少遇到的選手，不過她不管是在技術、身體素質、或是速度、體能方面都非常優秀，總之我會打出我自己的球風，努力加油。」。
這場女單決賽被安排在混雙後第2場接力登場，預計18點開賽。