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李靚蕾不討錢只求留豪宅育兒　王力宏拒絕：可借住但要還

▲王力宏（左）拒絕給李靚蕾房產。（圖／王力宏、李靚蕾IG）
▲王力宏（左）拒絕給李靚蕾房產。（圖／王力宏、李靚蕾IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-19 13:09:48

王力宏跟李靚蕾婚變撕破臉，王爸今（19日）深夜交出手寫信，提到李靚蕾要求數億台幣、菲傭與司機，但女方回覆未討一毛贍養費，要求的是「孩子的生活品質不要改變」，提到曾希望王力宏留給她和小孩「共同生活的房產」，但王力宏拒絕說：「可以借你們住，但之後要還給他。」李靚蕾心寒表示：「其實是我應得的，不是我要你們家施捨的。」

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▲王力宏父親王大中出示親筆信，指李靚蕾要求數億元台幣贍養費。（圖／宏聲音樂提供）
▲王力宏父親王大中出示親筆信，指李靚蕾要求數億元台幣贍養費。（圖／宏聲音樂提供）
王爸先說兒子被李靚蕾逼婚，再提到女方要求贍養費，他說：「女方有數億台幣的要求，生活費、兩名菲傭、一名保姆及一名專用司機，再加上孩子的生活費和教育費，這一期都已同意支付，絕對沒有不支持她的可能。」

李靚蕾對此回應：「『數億台幣要求，生活費、兩名菲傭、一名保姆、一名專用司機，孩子的生活費和教育費』，我唯一的要求是譲三個孩子的生活品質不要改變，現在幫忙一起照護家裡的一名菲傭，一名平日夜間幫忙的保姆阿姨，和司機不要解僱。我認為雖然父母離婚，孩子還是應當擁有相同的生活品質，不受我們婚姻關係的影響。我沒有要求數億台幣，也沒有要求一毛錢的贍養費。通過昨天的聲明我也說了現在連孩子的生活費／教育費我都會自己負擔，不會因為跟你們要錢扶養孩子，再承受你們的霸凌或任何的屈辱。我原本要求我們共同生活的房產要留給我們，但力宏拒絕了。他說可以借我們住，但之後要還給他。很多，其實是我應得的，不是我要你們家施捨的。以上都有雙方簽字的文件佐證，不能隨便造謠。」

王力宏身家30億，她與李靚蕾「共同生活的房產」，是2017年砸4億購入仁愛路12樓一戶與6個車位，共計250.95坪的豪宅「吾疆」，該房傳出是登記在李靚蕾名下的「愛妻豪宅」，但其實是以王力宏公司「宏聲文化」的名義購入，老婆只是掛名公司的經理人。

該豪宅位於台北「地王」精華路段，緊鄰知名豪宅「仁愛帝寶」，住戶非富即貴，與歌手許慧欣、宏仁集團總裁王文洋等名流當鄰居。王力宏過去辦過一場聖誕派對，小S、邱瓈寬、陳建州、范瑋琪、黃明志、葛仲珊、劉謙等都是座上賓，豪宅坐擁無敵夜景、4個大房間，客廳更可容納百人，王力宏隨時可以和朋友彈鋼琴、吉他，奢華的裝潢風格非常氣派。

▲李靚蕾否認討贍養費。（圖／李靚蕾微博）
▲李靚蕾否認討贍養費。（圖／李靚蕾微博）
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