李靚蕾不討錢只求留豪宅育兒　王力宏拒絕：可借住但要還

我是廣告 請繼續往下閱讀
李靚蕾對此回應：「『數億台幣要求，生活費、兩名菲傭、一名保姆、一名專用司機，孩子的生活費和教育費』，我唯一的要求是譲三個孩子的生活品質不要改變，現在幫忙一起照護家裡的一名菲傭，一名平日夜間幫忙的保姆阿姨，和司機不要解僱。我認為雖然父母離婚，孩子還是應當擁有相同的生活品質，不受我們婚姻關係的影響。我沒有要求數億台幣，也沒有要求一毛錢的贍養費。通過昨天的聲明我也說了現在連孩子的生活費／教育費我都會自己負擔，不會因為跟你們要錢扶養孩子，再承受你們的霸凌或任何的屈辱。我原本要求我們共同生活的房產要留給我們，但力宏拒絕了。他說可以借我們住，但之後要還給他。很多，其實是我應得的，不是我要你們家施捨的。以上都有雙方簽字的文件佐證，不能隨便造謠。」
王力宏身家30億，她與李靚蕾「共同生活的房產」，是2017年砸4億購入仁愛路12樓一戶與6個車位，共計250.95坪的豪宅「吾疆」，該房傳出是登記在李靚蕾名下的「愛妻豪宅」，但其實是以王力宏公司「宏聲文化」的名義購入，老婆只是掛名公司的經理人。
該豪宅位於台北「地王」精華路段，緊鄰知名豪宅「仁愛帝寶」，住戶非富即貴，與歌手許慧欣、宏仁集團總裁王文洋等名流當鄰居。王力宏過去辦過一場聖誕派對，小S、邱瓈寬、陳建州、范瑋琪、黃明志、葛仲珊、劉謙等都是座上賓，豪宅坐擁無敵夜景、4個大房間，客廳更可容納百人，王力宏隨時可以和朋友彈鋼琴、吉他，奢華的裝潢風格非常氣派。