北市「四個都同意」投票率全台最高！藍營基層卻憂心忡忡
四大公投案在昨（18）日晚間開票結果出爐後畫下句點，四個公投案都因為同意票或不同意票未超過總投票人數的25%而未過關。而在中選會公布相關投票數據後，台北市不只是六都之中投票率最高的，也是全台投票率最高的縣市。
記者丁上程／台北報導
2021-12-19 13:42:07
雖然台北市一直都是國民黨傳統票倉，而在公投案已成為兩黨政治動員，倚靠基本盤衝選票的情況下，雖然北市開出「四個都同意」的相對勝利結果，不過卻讓藍營基層相當憂心，原因在於雖然同意票有接近54萬，等於是國民黨鞏固了在台北市的基本盤，不過相較之下不同意票也多達47萬至49萬，也代表民進黨的成長幅度卻讓人心生畏懼。
一名不願具名的國民黨北市地方民代指出，身為首都的台北市一直是媒體的關注焦點，因此這回的四大公投宣傳，黨中央強力動員北市基層民代，要求舉辦「街頭演講、公投說明會」等相關活動一定要動員。「結果現在公投結果出爐，台北市居然只有『公投綁大選』一案的同意票超過門檻。」地方民代無奈表示，選前盡力幫黨中央動員群眾，公投結果卻不如預期，也讓許多基層倍感無力。
國民黨內人士則分析，公投宣傳活動最後階段，針對新北市長侯友宜未明確表態一事引發黨內紛爭，似乎也對國民黨支持者的投票意向造成些許影響，讓許多原為國民黨的支持者，卻在此次公民投票選擇不出來投票。
黨內人士也坦言，選前內鬥的情況藍綠兩黨都會發生，「可是相較之下民進黨在內鬥後都較能團結一致對外，國民黨卻還陷在黨內互鬥的迴圈之中。」黨內人士表示，團結成了每年國民黨都必定高喊的口號，「但若繼續淪為口號，恐怕國民黨要重返執政的路還相當漫長。」