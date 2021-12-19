藍+白公投僅拿不到54萬票 北市2022藍綠版圖將劇變？
1218四大公投案畫下句點，最終以四個案都沒達到門檻作收。而台北市以雖然投票率是全台各縣市最高，不過也僅只有「公投綁大選」一案的同意票比率有達到門檻。對此國民黨人士則指出，北市「中間選民」的族群逐漸在擴大，也因此2022年選戰，藍綠兩黨誰能掌握更多中間選民的支持，將會成為決戰關鍵。
記者丁上程／台北報導
2021-12-19 14:00:18
根據中選會在開票結束後公布的相關數據，台北市以平均47.07%的投票率位居全台各縣市之冠。其中，重啟核四一案的同意票與不同意票分別為514,523票與490,692票；反萊豬案為533,890票與472,147票；公投綁大選則為539,747票與466,022票；至於藻礁公投則是532,642票比上472,227票。四項公投中，僅只有「公投綁大選」的同意票數有超過25%的門檻。
國民黨前青年團長田方倫認為，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲是這次的公投指標之一。在各項民調方面也指出，民眾黨的支持者意向也多偏向四個同意，也因此這次台北市的選舉結果，同意票也象徵著「藍+白」合流的結果。
田方倫分析，按照2018年台北市長選戰結果而言，這回公投台北市仍有約40萬左右的民眾並未出面投票，而其中多數為「中間選民」。在四案公投同意票與不同意票之間的差距不到6萬的情況下，2022年北市首長與議員選戰，如何爭取中間選民的支持，也成為了重中之重。
田方倫強調，民進黨一直都較擅長爭取中間選民的支持，而相較之下國民黨近年來的選舉策略，幾乎都執著於地方基層的鞏固。「從四大公投案的投票意向來看，很明顯民進黨的支持者是變相在增加的。」田方倫強調，就台北市選局而言，若國民黨不好好思考如何爭取更多中間選民支持，即使被視為傳統票倉的台北市，恐怕也會逐漸遭到民進黨的蠶食鯨吞。