冬至吃湯圓就要聯名款 名店蔡萬興、鮮芋仙超商就買得到
明（21）日就是冬至，節慶應景再加上氣候濕冷，超商業者預期湯圓商品銷售將較平日激增4成，因此為了備戰冬至檔期，業者也紛紛尋求異業合作，希望透過名店、聯名等方式，讓今天冬至湯圓銷量大增，7-ELEVEN主推各類的包餡甜湯圓，像是「鮮芋仙芋泥芋頭圓」等；OKmart則是與江浙老店「蔡萬興」、「南園」、「合興」合作，各種鹹甜滋味要來擄獲饕客的芳心。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-20 07:30:00
觀察到療癒暖食甜點需求，7-ELEVEN自10月份起陸續攜手知名品牌、專門店共同開發多款創意湯圓，至今已帶動相關類別業績成長近2成，這回實體門市主推兩款超商獨家的包餡甜湯圓「桂冠森永雙色牛奶糖小湯圓」、「鮮芋仙芋泥芋頭圓」，讓消費者不只有傳統口味選擇；喜歡鹹湯圓則推薦購入桂冠鮮肉湯圓。
另外，7-ELEVEN線上預購也跟新竹福原合作雙喜湯圓升級附花生湯、OPEN小將與南部燒肉界首屈一指的炭火燒肉名店碳佐麻里合作，將招牌甜點起司地瓜與起司芋頭包進湯圓，推出會牽絲的「包心起司燒湯圓」，並和老虎堂攜手推出「濃情蜜芋花生湯圓」，將珍珠、芝麻及花生3種人氣餡料mix推出新口味。彰化炸物名店龍鹽酥雞與飛燕煉乳強強聯名推出的「花好月圓」，讓湯圓不只煮甜湯，還可以氣炸後更好吃，以及陶板屋招牌人氣甜點冷月紫米，讓民眾暖暖過冬至。
另一邊OKmart也不遑多讓，搶搭冬至節慶商機，推出多款獨家排隊老店名品湯圓，有與江浙老店「蔡萬興」、「南園」、「合興」合作，經典客家味「老爸ㄟ廚房」內埔鹹湯圓，喜歡無包料湯圓的消費者還有經典傳統的「阿罔姨古早味紅白湯圓」與創意新穎的「阿聰師諾米綜合圓」，讓消費者隨時都可到門市暖暖胃，相較去年冬季，今年預估將帶動2成左右成長。
除此之外，台北仁愛圓環知名的江浙點心老店「九如商號」，也獨家於OKmart販售花生、芝麻、豆沙、鮮肉共四種口味的甜湯圓；而同為江浙點心名店的「蔡萬興」也與OKmart獨家合作，販售鎮店五寶之一的「芝麻湯圓」，白裡透黑十分可口，每一顆湯圓都經過至少二十道工序，顆顆滑潤飽滿；「合興」及「南園」兩款名店湯圓，則是推出「花生甜湯圓」、「芝麻甜湯圓」及「鮮肉湯圓」等三款經典湯圓，各種口味應有盡有。