耶誕節、新年全泡湯！為防堵Omicron　荷蘭實施全國封鎖

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荷蘭新封鎖措施上路之後，民眾將被要求盡可能待在家中，每日會面的人數也將會被嚴格限制，一個家庭僅能接待2名（含）已內的13歲以上訪客，不過到了耶誕節以及新年假期，將會放寬至4人。另外，除了葬禮、一週一次出售雜貨的市場和無觀眾形式的職業體育比賽之外，不允許舉辦其他活動。
在宣布完新封鎖措施之後，呂特表示，「我彷彿能聽到整個荷蘭的嘆息聲，現在正是耶誕節來臨的前一週，但又是與我們想要的完全不同的耶誕節。」但呂特補充表示，因為Omicron病毒所引起的第5波疫情正衝擊我們，「因此封鎖措施是不可避免的」。
報導指出，隨著對疫情擔憂加劇，荷蘭第二大城市鹿特丹的街道湧現人潮，不少民眾憂心這將會是他們購買耶誕耶禮物的最後機會。鹿特丹市政府還在推特上表示，「市中心太過繁忙，人太多了」，要民眾避免出門購物，並且敦促民眾遵守防疫規定。
荷蘭自從上週出現首例Omicron病毒確診病例後，需住院治療的染疫患者數不斷增加，已經接近今年早的最高紀錄。目前Omicron病毒在荷蘭仍非主流病毒，但荷蘭傳染病專家范迪索（Jaap van Dissel）指出，Omicron預料將於耶誕節到跨年夜這段期間成為荷蘭最主流的病毒。范迪索表示，封鎖措施將能「爭取時間」，讓更多人能夠追加接種以及國家醫療保健系統有餘裕應付確診病例激增的情況。
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