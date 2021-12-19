新竹縣、市升格？總統府：國土行政區劃要宏觀討論

蔡英文總統今（19）日在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論。不過據了解，會議中討論到竹竹、彰化與嘉嘉雲3地是否能修法升格，總統府發言人張惇涵說，蔡英文認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-19 14:00:20
張惇涵說，蔡英文關心明年度中央政府總預算的審議進度，這攸關民生經濟、地方建設、社福措施等各項國家整體發展政策。希望執政黨黨團，能夠全力支持行政院長蘇貞昌所領導的行政團隊，也希望朝野夠以國家發展為共同目標，支持中央政府總預算，讓各項政策能夠順利推動。
張惇涵表示，與會者也有高度共識，認為面對疫後全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，支持新竹縣、市合併升格，而這不僅新竹縣、市長都有表達贊成，也符合新竹縣、市人民的多數期盼。
張惇涵指出，會中討論多項民生重要議題，蔡英文感謝蘇院長及行政團隊，從防疫有成到經濟穩定成長，各項施政推動證明「有政府，會做事」，讓台灣向前衝衝衝。也感謝地方執政的團隊的努力，總統並期許，執政團隊一體、團結一心，穩健推動各項國政，不負人民期待。