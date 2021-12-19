帶風向？李靚蕾學歷疑造假　被王力宏送進名校洗文憑

李靚蕾一篇近5,000字長文，剖析與王力宏婚姻、感情、財產等多個面向，條理清晰、鏗鏘有力，被作家拿來當範本拆解語法、策略，誇獎她果然是擁有哥倫比亞大學研究所的高學歷女性，才能如此運用文字。不過，大陸網壇卻爆料，李靚蕾其實是中日混血兒，多年以前被拍到與王力宏親密出遊，當時名字叫「西村美智子」，並非外界認為的普林斯頓大學工程管理學學士、哥倫比亞大學MBA碩士，而是就讀一間猶太教學校Yeshiva University心理學系，是王力宏送她去進修哥大教育學院讀1年制的研究生，為的就是讓學歷匹配得上王家。





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▲李靚蕾27歲結婚就專心照顧家庭，跟外界認知的哥大MBA、金融公司副總裁職位都相差甚遠。（圖／資料照）

早期台灣狗仔跟拍王力宏，早在2003年就捕捉到年僅16歲的李靚蕾（西村美智子）跟王力宏一同走進某大樓的婦產科，當時經紀人對外宣稱，她是友人的小孩，只是剛好在該大樓購買木瓜牛奶；李靚蕾後來還在社群網站曝光兩人合照，經紀公司都解釋她純粹是歌迷，和王力宏只有純純兄妹情。





沒想到經過10年，美智子突然搖身一變成了李靚蕾，在2013年和王力宏閃婚，她在聲明中爆料早在16歲未成年時就認識王力宏，對方積極展開追求，即便有女友仍不肯放過，後來發生關係後卻說不想談感情，直到懷孕後才願意結婚，她一直以為男方內心受過傷，即使被劈腿也選擇陪伴在旁。





▲大陸論壇爆料李靚蕾學歷造假，連名字都是王力宏為她取的。（圖／翻攝微博）

大陸微博論壇爆料，其實李靚蕾讀的是一間猶太教大學，之後王力宏送女友去進修，拿到哥倫比亞大學教育學院的1年制碩士，才能配得上王家，連名字都是王幫她改的，哥大本科另有一位叫李靚蕾的博士，與王力宏並不相識。然而，李靚蕾婚前簽署不平等協議，不經手財產、收入，專心照顧小孩，不能出外工作，處處配合的後果，還是沒有獲得王家人的認可。





不過網友認為，即使李靚蕾學歷造假，也不該被王力宏一家冷暴力對待，畢竟婚姻是兩個人共同經營，而非因為學歷結合在一起，李靚蕾反而是一個血淋淋的例子，提醒高學歷女性絕不要因為結婚，喪失工作或製造經濟價值的機會，否則遇到另一半背叛時，恐無經濟維生能力。



