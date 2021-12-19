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公投4個同意縣市多　綠營：與2022大選無關

▲民進黨內仍認為，公投是對事，投票的因素有很多，對於2022年地方大選無關。（資料圖／記者王敏旭攝）
▲民進黨內仍認為，公投是對事，投票的因素有很多，對於2022年地方大選無關。（資料圖／記者王敏旭攝）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-19 17:36:38

四項公投結果昨（18）晚出爐，均是不同意票多過同意票，但全國22縣市中，有12縣市投出4個都同意，僅有台南、高雄、彰化、雲林、嘉義縣市、屏東、宜蘭為4的不同意。外界認為，民進黨2022地方大選因此受到影響，民進黨內仍認為，公投是對事，投票的因素有很多，對於2022年地方大選無關。

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4個同意的12縣市中，民進黨執政的基隆市、桃園市、新竹市皆為4個同意。不過公投第20案「三接遷離」就位於桃園，雖然桃園同意票為39萬5529票，多於不同意票34萬6119票，但三接所在地桃園觀音區，以及沿海的蘆竹區、大園區、新屋區都是不同意票大於同意票。

民進黨秘書長林錫耀昨日在公投開票後表示，這次公投並不是政黨對決，而是攸關台灣未來發展路線，是否能夠繼續向前的一次重要決定。而公投的結果，也證明人民可以在充分討論後，共同找出對國家最好的選擇。

林錫耀也在會中指出，每一次的投票，都應該獨立來看，罷免是針對人，補選也是針對人，公民投票是針對事、政策，所以不應該把不同的投票都等同為一樣的投票結果。林也呼籲，不論是台中第二選區，以及台北市中正、萬華的選民，要回到每個投票必須要考慮的各項因素，做慎重的選擇、決定。

黨內人士也指出，選事情跟選人無法這樣比較，選民票投給林右昌、鄭文燦、林智堅，不是因為藻礁、核四等問題。像是反萊豬若是養豬戶影響最大，但養豬戶最多的縣市卻是不同意票最高，公投怎麼會跟藍綠基本盤有關；三接所在的桃園，沿海行政區也是不同意較多，難道也是綠大於藍？

黨內人士表示，公投有很多面向，若歸責在藍綠基本盤，或是縣市長催票不力，這樣不是很精準。像是接下來台中第二選區立委補選的選區，公投幾乎都是不同意大於同意，難道民進黨就因此勝選？難道支持反萊豬、重啟核四的人就一定支持對手？

黨內人士說，公投不是誰輸誰贏問題，是政策的選擇，跟結構與未來候選人人選沒有必然關連性。2022地方大選的人選黨內還是有機制，等到人選出來就會回到個人條件、治理成果，這才是未來選舉的議題，2022縣市長選舉是「人選」很重要，跟公投無關。

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