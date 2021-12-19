快訊／無畏李靚蕾提告！王力宏龜縮在汪小菲酒店不道歉

王力宏父親王大中今（19）日以親筆信，指控媳婦李靚蕾婚前以胎兒要脅結婚，婚後兒子痛苦不已，這2年宛如活在地獄，離婚談判了很久，女方索求數億元台幣，更痛心表示兒子不是敗類。但李靚蕾可不是省油的燈，早晨8點就以3,000多字的7點聲明反擊，還放話要求王家人下午3點前要道歉，否則要求提告毀謗，但直至下午3點過後，王力宏並未在社群平台發表道歉文章，宏聲音樂也未有任何回應，等待對方告上法院。





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王力宏18日從北京轉機到廈門，再從廈門轉機回台灣，目前正在S HOTEL隔離，要等到明年才會回到家門。據悉，飯店不僅非常豪華，還有健身設備，讓他在隔離期間可以過得很舒適。





李靚蕾限時王力宏7小時給回應，時間非常趕，美女律師李怡貞認為，「 週日下午3點要給個縝密的交代或道歉，其實是個很急的時效，平時趕銀行3點半都沒那麼急。」她也虧王力宏「老子蓋世英雄，不可能道歉，蕭婆蕭叮噹！」











以下為李靚蕾7點聲明





看到王爸爸年紀這麼大了，還要為了45歲的兒子出來說這樣謊，拍這樣的照片覺得很心痛也很不敢置信。我們都是成年人了，出了事情應該自己面對，自己做的事情由自己來負責承擔。這麼多實錘有憑有據的資料都公布在網路上了，你沒有一句道歉，依然選擇不自己坦然面對，一個中年人卻選擇躲在爸爸後面當白臉，一邊跟媒體朋友說：靚蕾是孩子的媽媽你不會說任何傷害她的話，一邊卻利用爸爸的同情心和愛，讓他也成為了你的棋子和擋箭牌，做了犯法的事情。誹謗，是需要負擔法律責任的。王爸爸都80幾歲了我覺得還要被這樣推向風口浪尖真的很遺慨。王爸爸如果沒有你的指導，不會知道怎麼聯繫媒體發出這樣的信件的。所以，你即使是躲在爸爸後面，也會需要負擔教唆的責任。





我知道今天這樣的結果讓你覺得很難承受。這確實不是一件容易的事，但該面對的終究還是要面對。為什麼要讓事情演變到這個地步？錯已經犯了，眼前的路也確實會很難走，但只要願意面對和改正，就一定會有可以重見光明的一天，不要一錯再錯了。就算你潑再多髒水在我身上，你的衣服也不會變乾淨。我們都需要誠實的省視和面對自己，才會有重新開始的機會。





我原本的聲明其實說得很保留，畢竟你是孩子的爸爸。很遺憾今天等來的不是你的道歉和懺悔，而是再一次為了自保，透過親友捏造事實來詆毀我。昨天下午，收到你試圖用錢收買我的訊息（圖7）。你說，如果你現在發聲明道歉跟大家說你昨天其實是你神智本清發的文，現在跟孩子住的房子就給你。我當時跟你說我覺得很遺憾，我們認識了這麽多年，到了現在你還是不知道我是不會被錢收買的人。如果我會選擇幫你，只會是因為我在乎你這個人。可笑的是，我竟然還認真的考慮了你請我犧牲自己名聲，挽救你的事業的請求（在不收取任何利益的前提下）。我想了想覺得真是心寒…到了現在你依然沒悔過之心，一樣自私的覺得我的名聲和未來不重要，你的才重要，也一樣的躲在親友後面惡意中傷我。我為了跟孩子們有地方住，條件是需要發文欺騙大眾我神智不清？如果我這麼做，以後我要怎麼活下去？很顯然，你不在意，做錯事的人依然只在乎自己，只想獨善其身。這太不可思議了…也超越了道德的底線。其實，這是我們同住和扶養孩子們的房子，如果我想要爭取這個房子，也是有勝算的，不需要你的施捨，也不需要以任何條件來交換。





王爸爸的這封信，其實就是坐實了我上一封信描述我被你和家人聯手霸淩的狀況。因為顧及你是孩子的父親，也涉及了孩子的出生，我原本是不想要提及太多，很遺憾需要公開談論這麽不堪回首的往事。





1.我和力宏一直是有共識的以結婚為前提交往。當時我們在熱戀，他多次提及他很著急的想要結婚也想要孩子，因為他年紀越來越大了，希望能趕快有孩子，也說以後我們有了孩子，我們就陪著他一起到處飛行工作，他就不會覺得自己是孤單一人。因此我們交往期間都是內射，長期沒有做任何的避孕措施。這樣會懷孕是很自然的，我想一個37歲的正常成人不可能會不知道這麽基本的常識。如果是不想女方懷孕的男士也絕對會戴套做好保護措施的。總之，我懷孕了，告知力宏喜訊他原本是很高興，說我們趕快告知家長這個喜訊。結果他跟父母討論以後竟然說，那…你可以墮胎嗎？還是你就把孩子生下來，我們不結婚？我很詫異的說…你不是說你想要結婚想要孩子嗎？如果不要，為什麽要這麼跟我說還長期不避孕？在我肚子裡的是一個小生命，我不認為謀殺孩子是一種選擇，我們的選擇權只有在射精的那一刻，如果不想要孩子，就應該要做好防護措施。但如果你真的決定不想要這個孩子，我會躲起來自己負責的把孩子生下並扶養他成人，因為我覺得未婚懷孕又被孩子父親拋棄是件會帶給我家族恥辱的事情，所以我不能回台灣讓家人受到親戚朋友指指點點的屈辱。我就提出兩的方案跟你商議：1.依照我們的約定結婚，然後我們一起搬回台灣組建家庭2.我自己躲起來生養。你考慮了一下，雖然你當時受到你家人的強烈反對和情緒勒索，最後還是跟我說你決定了想要跟我結婚，一起回台灣共組家庭。昨天看到王爸爸信中指控我"狹胎兒威脅逼婚"否則要"爆料摧毀力宏的事業"－這是一個非常荒唐的指控。1.我有家族的顏面需要顧及，也受過高等教育，我不是什麽都沒有的女生，我還這麽年輕，我不可能毀掉我自己的人生，做出在媒體上哭訴自己被懷孕這樣的事情2.一個37歲的高知識成功人士，不可能會因為被威脅而做出結婚這麼慎重的決定。如果是我要挾他結婚，那他應該會很害怕吧？怎麼還會有第二胎和第三胎？





2.“數億台幣要求，生活費 兩名菲傭，一名保姆，一名專用司機，孩子的生活費和教育費"ー我唯一的要求是譲三個孩子的生活品質不要改變，現在幫忙一起照護家裡的一名菲傭，一名平日夜間幫忙的保姆阿姨，和司機不要解僱。我認爲雖然父母離婚，孩子還是應當擁有相同的生活品質，不受我們婚姻關係的影響。我沒有要求數億台幣，也沒有要求一毛錢的贍養費。通過昨天的聲明我也說了現在連孩子的生活費/教育費我都會自己負擔，不會因為跟你們要錢扶養孩子，再承受你們的霸凌或任何的屈辱。我原本要求我們共同生活的房產要留給我們，但力宏拒絕了。他說可以借我們住，但之後要還給他。很多，其實是我應得的，不是我要你們家施捨的。以上都有雙方簽字的文件佐證，不能隨便造謠





3.關於"七年的痛苦包括兩年地獄似的生活”如果是七年的痛苦，怎麽會有二胎跟三胎？沒有恩愛，如何會有孩子？難道我是生育機器人嗎？這七年來除了我們自己知道，有太多的人證（親朋好友）和物證（情書/生活點滴的紀錄等等）。我們跟一般夫妻一樣有喜悅，有快樂，有互相扶持，也有磨合的時候。婚姻本來就是不會是只有快樂，但如果說七年都是痛苦這是不可能的。他也許是演員但我不是。如果不恩愛，我沒有辦法在這麽多親友和大眾面前演恩愛。就如同這兩年，2019年台北小巨蛋演唱會幾個月後他開始用各種方式逼我離婚，我們開始協議讓他自由的過他自己想過的單身生活，找到適合方式走下去。在那之後，我們也沒有假裝恩愛或是po對方的照片。畢竟孩子比較小，我們開始嘗試不同的方式





探索是不是能找到一個保全家庭生活的方式。這兩年，他過著隨心所欲的生活，想要何時回家就何時回家，想要離開就離開，甚至回家的時候，我也不會過問他在外面的事情，也會特別煮他喜歡的菜給他吃，我們跟孩子們也保有正常和諧的家庭生活。何來的地獄？難道離婚是要說離就離嗎？有了孩子就有對家庭負責的實任，理所應當需要甞試以不同的生活方式試試看還能不能和諧相處，再談離婚。





4.關於"力宏每天花幾小時本人和孩子同在”：這是什麽樣的大謊言？你又怎麽知道？平日，他大概只會留睡前5～10分鐘左右時間跟孩子視訊或見面說晚安，週末是我們家庭日他如果在台灣就會參與，不在就會偶爾視訊一下。聖誕節已經第三年不在，孩子們的生日也很常缺席。這些都是事實。





5.前天的長文，我是前天在我兩位好姐妺的陪伴下，我一個人一字ー句寫完的。我有人證可以鐙明，並不是兩年處心積慮的結果。而且如果我處心積慮，就不會錯過為自己發聲的最佳時間點，過兩天等關注度退去後才發文。為什麽會發文，我在長文裡也有交代。因為力宏違背了他會保護我的諾言，以攻擊我的方式獨善其身，拒絕我請他幫忙我澄清的請求，以及他到了最後遭是要透過言語霸凌的方式跟我溝通和為了保全自己跟親友詆毁我的種種行為。





6.“力宏在此期間沒有出軌之事”：這個王爸爸就很難得知了，畢竟他出軌也不會告訴你，就像他實錘召妓也沒有告訴你吧？





7. “力宏不是敗類，孩子們也不該被灌這種印象”：我也不覺得力宏是敗類，他只是做錯一些事情，改正就好，至始至終，我在孩子面前說盡力宏的好話，這些身邊人都有目共睹可以作證，光看孩子對力宏的態度，也可以證明我在力宏缺席時是怎樣用心維護他在孩子們心中的正面形象。





針對以上幾點，如果有任何異議，請你們提出實質的證據，否則就會構成誹謗。我要求王力宏先生下午3點前公開道歉，否則我會立即尋求法律途徑對你和王爸爸提出誹謗的告訴。很抱歉逼不得已的再次佔用了社會資源。











李靚蕾



