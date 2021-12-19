又口誤！拜登錯將賀錦麗稱為「總統」　網友崩潰刷排留言

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《紐約郵報》報導指出，這並非是拜登第一次將賀錦麗稱為「總統」，上一次是在3月18日慶祝美國即將獲得1億計新冠疫苗時也曾口誤，另外在去年12月29日，當時他們尚未就職時，拜登有次在談論接種疫苗時，誤將賀錦麗稱呼為「總統當選人」。
在新聞頻道「LiveNOW from FOX」將拜登口誤的片段上傳至YouTube頻道之後，有不少網友紛紛在底下留言，大酸「可惜州立大學沒有邀請『賀錦麗總統』參加畢業典禮」、痛批拜登是「小丑」，還有網友質疑民主黨將「老弱殘兵」推上總統大位，並稱「如果總統本人都不知道誰是總統，其他國家的領袖會把他當一回事嗎？」還有人建議將拜登送進安養院，「那裡有著老人需要的一切資源」。還有網友崩潰表示，「賀錦麗變成總統？告訴我這不會發生！」
在拜登口誤的前一天，賀錦麗才接受《華爾街日報》的訪談，提到2024年競選連任等問題時表示，「我可以明確的告訴各位，我們沒有討論、也沒討論過連任的問題，因為我們就職至今還未滿1年，而且我們正忙於應對疫情。」被問到拜登競選連任可能性時，賀錦麗說，「我還沒想過這件事，我們也沒討論過此事。」
《紐約郵報》報導指出，如果目前高齡79歲的拜登2024年不打算尋求連任，包含賀錦麗以及美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在內，民主黨內部將會爭相競選。而拜登身為美國最年長的總統，近來也因為認知能力再度受到外界質疑，若拜登挺身爭取連任，恐怕也難以被黨內支持。