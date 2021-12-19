屏東好好蝦鱉來找　優質泰國蝦及甲魚推廣活動登場

「屏東好好、蝦鱉來找」優質泰國蝦及甲魚推廣活動於 19 日在九如鄉黃金蝦無毒泰國蝦餐廳歡樂登場，現場以冬令進補概念與泰國蝦、鱉結合成特色料理展演外，縣長潘孟安於活動時抽出「蝦鱉霸王桌」幸運得主，中獎民眾可擇日享用澎湃的蝦鱉霸王桌，讓民眾在迎接歲末天冷之時，除了暖暖脾胃，也能品嚐到屏東美味的水產品。

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▲潘孟安說，此次推廣活動，推出的「蝦鱉霸王桌」，滋補甲魚太極鍋搭上六道不同口味的泰國蝦料理，讓民眾感受到「屏東不只多一度」，吃完也能「多一肚」。 （圖／屏東縣政府提供, 2021.12.19）

潘孟安表示，屏北地區的里港、九如、鹽埔一直以來是屏東淡水水產養殖的重心之一，以泰國蝦、甲魚為主要養殖物種，其中鹽埔鄉設有養殖生產區；現今泰國蝦皆以安全用藥的養殖方式，以優良水質及對無毒養殖的嚴格要求，品質保證，而甲魚含優質不飽和脂肪酸及亞油酸、為養生聖品，以往都是外銷日本為主，可說是屏東之光。

潘孟安說，此次推廣活動，端出結合泰國蝦及甲魚共同推出的「蝦鱉霸王桌」，滋補甲魚太極鍋搭上六道不同口味的泰國蝦料理，讓民眾不只能感受到「屏東不只多一度」，吃完也能體驗到滿滿的「多一肚」！