屏東好好蝦鱉來找　優質泰國蝦及甲魚推廣活動登場

「屏東好好、蝦鱉來找」優質泰國蝦及甲魚推廣活動於19日在九如鄉黃金蝦無毒泰國蝦餐廳歡樂登場，現場以冬令進補概念與泰國蝦、鱉結合成特色料理展演外，縣長潘孟安於活動時抽出「蝦鱉霸王桌」幸運得主，中獎民眾可擇日享用澎湃的蝦鱉霸王桌，讓民眾在迎接歲末天冷之時，除了暖暖脾胃，也能品嚐到屏東美味的水產品。
記者黃正忠／屏東報導
2021-12-19 23:08:16
潘孟安表示，屏北地區的里港、九如、鹽埔一直以來是屏東淡水水產養殖的重心之一，以泰國蝦、甲魚為主要養殖物種，其中鹽埔鄉設有養殖生產區；現今泰國蝦皆以安全用藥的養殖方式，以優良水質及對無毒養殖的嚴格要求，品質保證，而甲魚含優質不飽和脂肪酸及亞油酸、為養生聖品，以往都是外銷日本為主，可說是屏東之光。
潘孟安說，此次推廣活動，端出結合泰國蝦及甲魚共同推出的「蝦鱉霸王桌」，滋補甲魚太極鍋搭上六道不同口味的泰國蝦料理，讓民眾不只能感受到「屏東不只多一度」，吃完也能體驗到滿滿的「多一肚」！
本次活動為吸引更多民眾一同參與，也特別設計一系列活動增加樂趣，活動一：參加民眾現場立即加入活動官方LINE可免費兌換『限量特製漁產口罩』乙個，活動二：現場購買泰國蝦即贈送『泰國蝦DIY拓印體驗』乙次，活動三：購買滿額三百元即贈送『蝦蝦燒』乙份，讓民眾不只有好吃的特色料理，也能把自己動手做的紀念品帶回家，活動四：凡參加活動之民眾即可至服務台領取摸彩券，參與蝦鱉霸王桌抽獎活動(一人限領一張，無法代領，抽獎時人需要在現場才能領獎)。