公投兩黨輸非輸、贏非贏　呂秀蓮：最輸是人民

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「需要真公投、真民主」呂秀蓮說，昨天投票結果藍、綠失利，4項公投她是3項加1項，不一定4項全部都同意或不同意，2黨把問題簡化，就是不負責任與政治化，應該要回歸到理性面，必須要良知、良能、良心，需要更積極、更負責任的第三黨，朝野2黨才能夠深切反省。
呂秀蓮表示，這次公投的人，有投票權且加入政黨只有6％，94％沒有真正屬於哪個政黨，希望每次選舉不管支持誰都要慎重一點，即使是黨員難道都沒有自主性嗎？希望良心、理性、和平、公道，大家攜手打造台灣，迎接未來可能的風暴。
呂秀蓮指出，她做為長期爭取公投權的人，這次國民黨進步，民進黨在阻礙公投是退步的，2黨執政的時候與在野立場不一樣，這就是政治人物必須要反省，是非道德價值標準要不要一致。昨天怎麼那麼巧，王力宏事件爆發，年輕人更沒興趣投票。
呂秀蓮說，王力宏都突然真面目都出現，敬告所有政治人物，沒有永遠執政機會，如果政黨永遠執政，人民是禍不是福，不要因為執政就考慮執政利益，不要因為在野要爭奪政權，就翻轉立場，台灣政治需要更多道德標準。
「人民都不清楚公投內容」呂秀蓮說，公投的真正利弊政黨各說各話，民眾無從判斷，建議1922公益廣告不要再教人戴口罩、洗手，台灣人沒有那麼笨要教2年，應該在公投進入程序的時候，就用1922公益廣告針對內容客觀詳實說明，才能彰顯公投名義、提升台灣真民主，不是假民主。