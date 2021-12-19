狗仔抓拍王力宏「買春3癖好」 母愛噴發的豐滿女人最對味
王力宏被前妻李靚蕾踢爆愛約砲、召妓，前資深狗仔葛斯齊就表示，早在2012年就拍到證據，但礙於王力宏優質形象與公司考量，沒人願意相信他，當年報紙也不敢打上王力宏3字。此外，葛斯齊同時透露，王力宏召妓對象「有3個共通點」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-19 17:04:00
葛斯齊透露2012年11月初，週刊報導小模在王力宏家過夜後，他就駐守王力宏豪宅展開搜查，但保全對他說：「這時間你們不用等了。」並解釋王通常都在深夜帶女生回家，有時過夜、有時待1小時就會出來。葛斯齊同月5日也收到線報，幸運目擊中年女子從王家走出，該女上公車後打開手機，上頭訊息顯示「已經結束了，數目是對的，有收到錢」。
過了10天後，葛斯齊又拍到不同女生進出王力宏家，並跟保全表示「要找周先生」，保全詢問屋主後放行該女，她也是待1小時離開，葛斯齊跟保全要到監視器，發現該女對環境陌生，加上對方是韓籍女子，更加篤定王力宏會嫖妓。
葛斯齊事後接到保全電話，對方表示王力宏已發現被跟拍，警告保全若洩露消息給媒體，必提告保全公司。葛斯齊也表示，經過觀察發現，王力宏召妓對象有3個共通點，就是年紀大、胸部豐腴以及散發母愛的女性。